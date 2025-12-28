Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Eğitime kar engeli | Son dakika haberleri

        Eğitime kar engeli

        Zonguldak'ta etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 15:48 Güncelleme: 28.12.2025 - 15:48
        
        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

