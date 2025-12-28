Habertürk
        SON DAKİKA! Sebebi kıskançlık! Kadınlar arasındaki kavgada cinayet! | Son dakika haberleri

        Sebebi kıskançlık! Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!

        Kütahya'da kadınlar arasında çıkan kavga dehşetle sonuçlandı. Olayda 31 yaşındaki Dilruba Işık ile arkadaşı 27 yaşındaki Sevgi K. arasında "sevgili kıskançlığı" nedeniyle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Sevgi K., Işık'ı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 17:08 Güncelleme: 28.12.2025 - 17:08
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kütahya'da kadınlar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Dilruba Işık (31) ile arkadaşı Sevgi K. (27) arasında "sevgili kıskançlığı" nedeniyle tartışma çıktığı iddia edildi. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Sevgi K., Işık'ı bıçakladı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan Işık ile darp sonucu yaralanan Sevgi K. sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevgi K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        'Öldüren diş çekimi'nde diş hekimi ile anestezi uzmanına indirimli 4'er yıl hapis cezası

        Bursa'da özel bir klinikte sedasyon altında yapılan diş çekimi ve dolgu işlemi sonrası fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede çoklu organ yetmezliği sonucu Deniz Sönmez'in (5) hayatını kaybetmesi ile ilgili davada diş hekimi Aleyna G. ile anestezi uzmanı Leven

