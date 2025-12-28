Sebebi kıskançlık! Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
AA'da yer alan habere göre Dilruba Işık (31) ile arkadaşı Sevgi K. (27) arasında "sevgili kıskançlığı" nedeniyle tartışma çıktığı iddia edildi. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Sevgi K., Işık'ı bıçakladı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Işık ile darp sonucu yaralanan Sevgi K. sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevgi K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.