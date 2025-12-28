Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı! | Son dakika | Son dakika haberleri

        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!

        Bolu'da bir evde nargile içerken fenalaşan 6 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 15:43 Güncelleme: 28.12.2025 - 15:43
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Bolu'da, bir evde nargile içerken fenalaşan 6 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan 3'ü taburcu edilirken, 3 kişi ise Ankara'ya sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde Alpağut Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartman dairesinde H.A., S.A., Y.A., B.K., S.K. ve E.Ö. nargile içtikleri sırada fenalaştı.

        6 KİŞİ ZEHİRLENDİ

        Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayeti görülen evdekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından zehirlenme belirtisi gösteren 6 kişiyi ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk incelemede bu kişilerin, nargilede kullanılan kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirildi.

        3 KİŞİ ANKARA’YA SEVK EDİLDİ

        B.K., S.K. ve E.Ö., tedavilerinin ardından taburcu edildi. H.A., S.A. ve Y.A. ise ambulansla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

