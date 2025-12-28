Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti | Son dakika haberleri

        Dini nikahla yaşadığı kadını boğup, cesedini araziye gömdü

        Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. Diyarbakır'da bir süre önce cezaevinden tahliye olan 38 yaşındaki Okay Gür, dini nikahla yaşadığı kadını katletti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 17:27 Güncelleme: 28.12.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır’da bir süre önce cezaevinden tahliye olan Okay Gür (38), dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı’yı (28) boğdu. Cesedi araziye gömdüğü tespit edilen Gür, gözaltına alındı.

        Olay, dün Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında meydana geldi. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen Okay Gür, dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı’yı bilinmeyen nedenle boğdu. Gür, daha sonra Yakışıklı’nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü.

        Rojda Yakışıklı’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yakışıklı’nın öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet şüphelisi Okay Gür yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı’nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Okay Gür’ün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çocukları, boşandığı eşi tarafından öldürülen anne: Ben bu acıya nasıl dayanırım

        ADANA'da babaları İbrahim Kiracı (46) tarafından öldürülen Derin (13) ve engelli Doruk Kiracı (11) kardeşler, yan yana toprağa verildi. Nazan Kiracı (42), çocuklarının cenazesinde, "Ben bu acıya nasıl dayanırım. Bir tane

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor