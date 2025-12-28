Bakan Yumaklı duyurdu: 305 bin kişiye istihdam sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır’da Silvan Projesi kapsamında yapımı devam eden Babakaya İletim Tüneli’nde incelemelerde bulundu. Yumaklı, “Bugün kazı çalışmalarına başladığımız bu tünelin maliyeti 8,8 milyar lira. 2027 yılında bütün bileşenleriyle birlikte inşallah tamamlanmış ve kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Babakaya Tüneli'nin devreye girmesiyle Silvan Barajı'nda da su tutmaya başlamış olacağız inşallah” dedi.

Diyarbakır’a gelen Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, Silvan ilçesinde yapımı devam eden Babakaya İletim Tüneli inşaat alanında incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı’ya Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz ve Galip Ensarioğlu, DSİ Genel Müdürü Mehet Akif Balta, Silvan Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi eşlik etti. Bakan Yumaklı, burada işçilerle yemek yiyerek alanı gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

‘SON 23 YILDAKİ YATIRIMLARLA BU BEREKETLİ TOPRAKLAR SUYLA BULUŞTU’

Bakan Yumaklı burada yaptığı açıklamada, “Bugün ülkemiz için tarımsal yatırımların ‘Çılgın Projesi’, Silvan Projesi'nin kalbi Babakaya tünel açılımı için buradayız. Burada sadece bir tünel kazı çalışması için bir arada değiliz. Kadim şehir, Diyarbakır ve ülkemiz tarımı için son derece önemli olan bu bölgede gerçekten çok kıymetli bir proje için bir aradayız. Bildiğiniz gibi 17 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Silvan Tüneli'nin tünel kazı çalışmasını başlatmıştık. Hamdolsun burada çok ciddi bir çalışma devam ediyor. Bugün de Silvan projesinin diğer etabı olan Babakaya Tüneli'nin açılış töreni vesilesiyle bir aradayız. İnşallah bunun sonunda hem ülkemiz için hem bölge için hem bölge insanı için ve ülkemiz tarımı için çok önemli bir sonuca ulaşmış olacağız. Ülkemizin en büyük projelerinden birisi GAP. Cumhuriyetimizin en büyük kalkınma hamlelerinden bir tanesi. 2002 yılına kadar GAP'ta 200 bin hektarlık bir alan sulamaya açılmışken son 23 yılda yapılan yatırımlarla 683 bin hektarlık alan yani 6 milyon 830 bin dekarlık alan sulamaya açıldı ve bu bereketli topraklar suyla buluştu. Şu anda 380 bin hektarlık alanda planlama çalışmaları, proje çalışmaları, yatırım çalışmaları devam ediyor” dedi.