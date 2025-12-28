Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025 yılının "20 Yaş Altı En İyi Erkek Futbol Takımı"nı açıkladı. Listede yer alan iki Türk yıldız dikkat çekti.
Giriş: 28.12.2025 - 19:45 Güncelleme: 28.12.2025 - 19:45
1
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025 yılının en iyi 20 yaş altı takımını duyurdu.
İşte o liste:
2
Guillaume Restes – Toulouse
3
Myles Lewis-Skelly – Arsenal
4
Pau Cubarsi – Barcelona
5
Dean Huijsen – Real Madrid
6
Arda Güler – Real Madrid
7
Kenan Yıldız – Juventus
8
Warren Zaire-Emery – Paris Saint-Germain
9
Franco Mastantuono – Real Madrid