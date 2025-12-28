Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan büyük gurur: En iyi 11'deler! - Futbol Haberleri

        Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!

        Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025 yılının "20 Yaş Altı En İyi Erkek Futbol Takımı"nı açıkladı. Listede yer alan iki Türk yıldız dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 19:45 Güncelleme: 28.12.2025 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025 yılının en iyi 20 yaş altı takımını duyurdu.

        İşte o liste:

        2

        Guillaume Restes – Toulouse

        3

        Myles Lewis-Skelly – Arsenal

        4

        Pau Cubarsi – Barcelona

        5

        Dean Huijsen – Real Madrid

        6

        Arda Güler – Real Madrid

        7

        Kenan Yıldız – Juventus

        8

        Warren Zaire-Emery – Paris Saint-Germain

        9

        Franco Mastantuono – Real Madrid

        10

        Lamine Yamal – Barcelona

        11

        Estevao – Chelsea

        12

        Desire Doue – Paris Saint-Germain

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor