Hatice'nin ölümünde yeni görüntü! Markette el işaretiyle yardım istedi!

Tokat'ta dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa Koç (42) tarafından öldürüldüğü öne sürülen Hatice Yalman’ın (31), olaydan 2 saat önce birlikte girdikleri markette kasiyere uluslararası literatürde yardım çağrısı olan işareti yaptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre olay, 29 Mart 2025’te Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi’nde meydana geldi. Motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Hatice Yalman ve Mustafa Koç’u yaralı buldu.

Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Yalman hayatını kaybetti. Yapılan incelemede Yalman’ın vücudunda darp izleri tespit edildi. Olay yerine 400 metre mesafedeki Hazine Deresi kenarında kan izleri ve kanlı taşlar bulununca soruşturma genişletildi. Gözaltına alınan Mustafa Koç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Koç’a yardım ettikleri suçlamasıyla 7 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Mustafa Koç hakkında ‘Nitelikli kasten öldürme’, diğer 7 kişi hakkında ise ‘Kasten öldürmeye iştirak’ ve ‘Delileri yok etme’ suçundan dava açıldı. Sanıklar, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Tokat 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Koç, diğer sanıklar ve hayatını kaybeden Hatice Yalman'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.