Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor
Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'ın İspanyol devi Real Madrid'in Alman stoperi Antonio Rüdiger'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Giriş: 28.12.2025 - 21:26 Güncelleme: 28.12.2025 - 22:34
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Real Madrid'den Antonio Rüdiger ile ilgilendiği iddia edildi.
AS'ın haberine göre; sarı-kırmızılı ekibin 32 yaşındaki savunmacıya talip olan takımlar arasında yer alıyor.
Haberde Cimbom'un yanı sıra, Alman stoperi isteyen kulüplerin Chelsea, Paris Saint Germain, Al Nassr ve Al Hilal olduğu aktarıldı.