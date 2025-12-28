Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor

        Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'ın İspanyol devi Real Madrid'in Alman stoperi Antonio Rüdiger'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 21:26 Güncelleme: 28.12.2025 - 22:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Real Madrid'den Antonio Rüdiger ile ilgilendiği iddia edildi.

        2

        AS'ın haberine göre; sarı-kırmızılı ekibin 32 yaşındaki savunmacıya talip olan takımlar arasında yer alıyor.

        3

        Haberde Cimbom'un yanı sıra, Alman stoperi isteyen kulüplerin Chelsea, Paris Saint Germain, Al Nassr ve Al Hilal olduğu aktarıldı.

        4

        Öte yandan devre arasında Galatasaray'ın kış transfer döneminde bu hamleyi yapmak istediği vurgulandı.

        5

        PERFORMANSI

        Bu sezon Real Madrid formasıyla 12 maça çıkan Rüdiger, bu müsabakalarda skor katkısı yapamadı.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eğitime kar engeli! Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
        Eğitime kar engeli! Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
        Bakan Yumaklı duyurdu: 305 bin kişiye istihdam sağlayacak
        Bakan Yumaklı duyurdu: 305 bin kişiye istihdam sağlayacak
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor