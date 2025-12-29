Habertürk
Habertürk
        Zelenskiy: Barış planının yüzde 90'ında uzlaşı sağlandı | Dış Haberler

        Zelenskiy: Barış planının yüzde 90'ında uzlaşı sağlandı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından, barış planının tüm yönlerinin ele alındığını belirterek, "(Barış planı) Bunun yüzde 90'ı üzerinde mutabakata varıldı. ABD ve Ukrayna güvenlik garantileri yüzde 100 oranında kabul edildi" dedi. Trump, Zelenskiy ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik" diye konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 02:41 Güncelleme: 29.12.2025 - 02:41
        Zelenskiy: Barış planının yüzde 90'ında uzlaşı sağlandı
        Zelenskiy, Trump'la Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Tüm başlıklarda verimli görüşme yaptıklarını belirten Zelenskiy, ABD'li ve Ukraynalı ekipler arasında kaydedilen ilerlemeden memnun olduğunu söyledi.

        Zelenskiy, "20 maddelik bir barış planımız var, bunun yüzde 90'ı üzerinde mutabakata varıldı. ABD ve Ukrayna güvenlik garantileri yüzde 100 oranında kabul edildi. ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın güvenlik garantileri ise neredeyse tamamen uzlaşıya bağlandı. Askeri boyut yüzde 100 oranında kabul edildi. Refah planı ise son aşamasına getiriliyor." diye konuştu.

        Kalıcı barışın sağlanmasında güvenlik garantilerinin "kilit nokta" olduğunu ifade eden Zelenskiy, Avrupalı liderlerle yapılan telefon görüşmesinin "verimli" geçtiğini aktararak, "Önümüzdeki haftalarda ekiplerimizin ele alınan tüm konuları sonuçlandırmak üzere bir araya gelmesi konusunda anlaştık. Ayrıca Başkan Trump'la ocakta belki Washington'da Avrupalı liderlerin ve Ukrayna heyetinin katılımıyla bir toplantıya ev sahipliği yapması konusunda da mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

        "REFERANDUM İÇİN ALTYAPI GEREKLİ"

        Ukrayna'nın barışa hazır olduğunu dile getiren Zelenskiy, 20 maddelik planda ekiplerin sonuca yaklaştığını görmekten çok memnun olduğunu söyledi.

        Zelenskiy, Ukrayna ekiplerinin çalışmayı sürdürdüğünü ifade ederek, çalışmaların aynı şekilde devam etmesi halinde ocakta 6 belge üzerinde karara varacaklarını umduklarını söyledi.

        Olası bir referandumun düzenlenebilmesi için çok sayıda Ukraynalının Avrupa'da bulunduğuna dikkati çeken Zelenskiy, öncelikle gerekli altyapının kurulması gerektiğini ve bunun kolay bir süreç olmadığını vurguladı.

        TRUMP: BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİK

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik." dedi.

        ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Mar-a-Lago'daki görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti.

        Trump, Zelenskiy ile yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin çok iyi geçtiğini ve masadaki konuların "yüzde 95'ini" hallettiklerini söyledi.

        ABD Başkanı, "Bazıları yüzde 95'ini hallettik diyebilir. Yüzde kaç olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik." diye konuştu.

        "Olup olmayacağını göreceğiz ama çok yakınız. Kimse şu anda bulunduğumuz noktaya gelme şansına sahip değildi. Kimse bunun mümkün olabileceğini düşünmezdi. Bu yüzden çok iyi iş çıkardığımızı söylemek istiyorum." diye konuşan Trump, 20 maddelik barış anlaşmasına ilişkin tüm detayları ele aldıklarını belirtti.

        ÇALIŞMA GRUBU KURULUYOR

        Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in de aralarında olduğu bir çalışma grubu kuracaklarını ve bu çalışma grubunun önce Ukrayna tarafı ile son detaylar üzerine görüşeceğini anlattı.

        ABD Başkanı, çalışma grubunun görüşmelerinin "gerçekten iyi" gitmesi halinde barış planının geri kalan kısımlarının "birkaç hafta" içinde sonuçlandırılabileceğini söyledi.

