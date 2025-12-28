Trump, Putin ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida'da yapacağı görüşme öncesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Putin ile "iyi ve son derece verimli" bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Trump, ilerleyen saatlerde de Zelenskiy ile Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde görüşeceğini kaydetti.

Trump, dün, Zelenskiy ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "(Zelenskiy'nin) Elinde ben onaylayana kadar hiçbir şey yok. Elinde ne olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.