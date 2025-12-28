ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün Florida'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek planı görüşmek için ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "Güvenlik anlaşmasının içeriğinin ne olacağı henüz kimse tarafından bilinmiyor. Ancak bir güvenlik anlaşması yapılacak ve bu anlaşma güçlü bir anlaşma olacak" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play