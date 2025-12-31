Cip, dereye yuvarlandı... Can kayıpları var! Kar bu sefer ağlattı! Rize'de kar, beraberinde kaza ve can kaybı getirdi. Fındıklı ilçesinde karla kaplı yolda dereye yuvarlanan cipin sürücüsü 47 yaşındaki Turgay Erdoğan ile yanındaki 65 yaşındaki Muhsin Aytemiz, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

