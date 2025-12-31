Habertürk
        Rize haberleri: Cip, dereye yuvarlandı...Kar bu sefer ağlattı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Cip, dereye yuvarlandı... Can kayıpları var! Kar bu sefer ağlattı!

        Rize'de kar, beraberinde kaza ve can kaybı getirdi. Fındıklı ilçesinde karla kaplı yolda dereye yuvarlanan cipin sürücüsü 47 yaşındaki Turgay Erdoğan ile yanındaki 65 yaşındaki Muhsin Aytemiz, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Giriş: 31.12.2025 - 12:06 Güncelleme: 31.12.2025 - 12:07
        Cip, dereye yuvarlandı... Can kayıpları var! Kar bu sefer ağlattı!
        Rize'nin Fındıklı ilçesinde, deniz seviyesinden 910 metre yükseklikte bulunan Gürcüdüzü Yaylası'na gitmek için dün sabah saatlerinde cipiyle yola çıkan Turgay Erdoğan ile beraberindeki Fındıklı Belediye Meclis üyesi Muhsin Aytemiz'e ulaşamayan aileleri, durumu jandarmaya haber verdi.

        CİP UÇURUMA YUVARLANDI

        DHA'daki habere göre ihbarla bölgeye jandarma, AKUT, sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptı aramalar sonucu Gürcüdüzü Yaylası yolu güzergahında, karla kaplı bölgede uçuruma yuvarlanan cip, derede bulundu.

        İKİ CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

        Cipin bulunduğu alanda aramalarını yoğunlaştıran ekipler, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

        Muhsin Aytemiz (solda) ve Turgay Erdoğan (sağda).
        Muhsin Aytemiz (solda) ve Turgay Erdoğan (sağda).

        Aytemiz ve Erdoğan'ın cesetleri bulunduğu alandan alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

