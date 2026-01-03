Habertürk
        Haberler Dünya Ali Hamaney: Düşmana diz çöktüreceğiz | Dış Haberler

        Ali Hamaney: Düşmana diz çöktüreceğiz

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, protestolara neden olan ekonomik talepleri meşru görürken, ülkeyi güvensiz hale getirmek isteyen gruplara karşı daha sert tedbirler alınması gerektiğini dile getirdi. Hamaney ayrıca, "Yüce Allah'a güvenerek, halkın desteğine olan inancımızla, Allah'ın izniyle, ilahi bir başarıyla halkımızla birlikte düşmana diz çöktüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 18:15 Güncelleme: 03.01.2026 - 18:26
        Ali Hamaney: Düşmana diz çöktüreceğiz
        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede protestolara yol açan ekonomik taleplerin meşru olduğunu ancak ülkeyi güvensiz hale getirmek isteyen gruplara karşı daha sert tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

        Hazreti Ali'nin doğum günü ve İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği suikastla öldürülmesinin yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen toplantıda konuşan Hameney, son dönemde döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle tüccar ve esnafın düzenlediği protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Ekonomik taleplerin meşru olduğunu vurgulayan Hamaney, riyaldeki değer kaybı ve döviz kurlarındaki istikrarsızlığın iş ortamını olumsuz etkilediğini belirtti.

        Esnafın şikayetinin haklı olduğunu aktaran Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere bu sorunu çözmek için çaba sarf ettiğini söyledi.

        Hameney, döviz kurundaki artışın İran'ın "düşmanlarının" müdahalesiyle bağlantılı olduğunu savunarak, "Açıklanamayan döviz kuru artışı ve istikrarsızlığı doğal değil, düşmanın işidir. Düşmanın işi kabul edilmelidir. Düşman boş durmaz ve her fırsattan yararlanır. Burada bir fırsat gördüler ve bundan yararlanmak istediler. Elbette yetkililerimiz sahadaydı ve olacak." dedi.

        Protestocular ile kargaşa çıkarmaya çalışanların birbirinden ayrılması gerektiğini belirten Hamaney, "Protesto etmek uygundur ancak protesto etmek kargaşa çıkarmaktan farklıdır. Protesto edenle konuşuruz fakat kaos çıkaranla konuşmanın bir anlamı yok. Kaosçulara hadleri bildirilmelidir." diye konuştu.

        Hamaney, "Önemli olan, düşmanın ülkeye ve yetkililere, hükümete ve millete bir şeyler dayatmak istediğini hissettiğinde, düşmana karşı tam güçle durmak ve göğsünü siper etmektir. Düşman karşısında geri adım atmayacağız. Yüce Allah'a güvenerek, halkın desteğine olan inancımızla, Allah'ın izniyle, ilahi bir başarıyla halkımızla birlikte düşmana diz çöktüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        İran'daki gösteriler

        İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

        Gösterilerin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu söylemiş ve yetkililere "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

        Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru yaralanmıştı.

        Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda 1 Ocak'ta, 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

        Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde de 1 Ocak'ta protestolar sırasında polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

