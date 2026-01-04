Habertürk
        Haberler Dünya Amerika Trump'tan Venezuela'ya yeni tehdit | Dış Haberler

        Trump'tan Venezuela'ya yeni tehdit

        Trump, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'i "Doğru olanı yapmazsa çok büyük bir bedel ödeyecek" sözleriyle uyardı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 04.01.2026 - 21:08 Güncelleme: 04.01.2026 - 21:25
        Trump'tan Venezuela'ya yeni tehdit
        ABD Başkanı Donald Trump, The Atlantic dergisine verdiği bir röportajda, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’in “doğru olanı yapmaması halinde”, görevden uzaklaştırılan lider Nicolas Maduro’dan daha ağır bir bedel ödeyebileceğini söyledi.

        Trump, Florida’daki West Palm Beach’te bulunan golf sahasına varışı sırasında telefonla gerçekleştirilen röportajda, “Eğer doğru olanı yapmazsa, çok büyük bir bedel ödeyecek; muhtemelen Maduro’dan bile daha büyük,” ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı, Maduro’nun zor kullanılarak görevden alınması kararını da savunarak, dergiye şu değerlendirmede bulundu: “Orada yeniden inşa, rejim değişikliği — buna ne derseniz deyin — mevcut durumdan daha iyidir. Daha kötüsü olamaz.”

        “GRÖNLAND’A İHTİYACIMIZ VAR”

        Trump ayrıca, diğer ülkelerin de ABD müdahalesine maruz kalabileceğini söyledi. Danimarka’ya bağlı ve bir NATO üyesi olan Grönland hakkında konuşan Trump, “Grönland’a ihtiyacımız var, kesinlikle,” dedi.

        Trump, Venezuela’da düzenlenen askeri operasyonun ardından ABD’nin ülkeyi “bir grupla birlikte” yöneteceğini açıkladı. Trump, ABD’nin Venezuela’da asker konuşlandırmaktan çekinmediğini belirterek, “Sahada asker bulundurmaktan korkmuyoruz” dedi.

        Florida’daki Mar-a-Lago kulübünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasının ardından ABD’nin bölgede aktif rol üstleneceğini söyledi. Sürecin ayrıntıları üzerinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun çalışacağını ifade etti.

        “GEREKİRSE ASKER KONUŞLANDIRMAKTAN ÇEKİNMEYİZ”

        Trump, ABD askerlerinin sahada bulunmasına ilişkin bir soruya, “Gerekirse asker konuşlandırmaktan çekinmeyiz. Dün gece de çok üst düzey bir şekilde sahadaydık. Bu operasyonu boşuna yapmadık. Çok tehlikeli bir saldırıydı ve çok daha kötü sonuçlanabilirdi” yanıtını verdi.

        Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’ya yönelik açıklamalarını da yineleyen Trump, Petro’yu kokain üretimi ve sevkiyatıyla suçladı. Trump, “Kokain üretiyorlar ve bunu ABD’ye gönderiyorlar. Bu yüzden arkasını kollamak zorunda” ifadelerini kullandı.

        Operasyon öncesinde Kongre’nin bilgilendirilip bilgilendirilmediği sorusu üzerine konuşan Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, Kongre üyelerinin operasyon tamamlandıktan hemen sonra haberdar edildiğini söyledi. Rubio, “Bu, önceden Kongre’ye bildirilebilecek türden bir görev değildi. Tetikleyici unsurlara bağlıydı ve koşulların oluşması gerekiyordu. Ayrıca bu operasyon, özünde Amerikan adaleti tarafından aranan iki firarinin yakalanmasına yönelik bir kolluk faaliyeti niteliğindeydi” dedi.

        Trump ise Kongre’ye önceden bilgi verilmemesine ilişkin olarak, “Kongre’nin bilgi sızdırma eğilimi var. Bu da operasyonu tehlikeye atabilirdi” değerlendirmesinde bulundu.

        Maduro’nun yakalanma anına ilişkin soruları da yanıtlayan Trump, ABD güçlerinin hızlı hareket ettiğini belirterek, Maduro’nun güvenli bir alana ulaşmaya çalıştığını ancak bunu başaramadığını söyledi. Trump, operasyon sırasında yoğun silahlı çatışmalar yaşandığını da dile getirdi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

