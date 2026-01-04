Habertürk
        "Dolunay insanları sinirli yapıyor." derler, peki bu ne kadar doğru? Ay döngüsünün insan psikolojisine gerçekten bir etkisi var mı?

        "Dolunay insanları sinirli yapıyor." derler, peki bu ne kadar doğru? Ay döngüsünün insan psikolojisine gerçekten bir etkisi var mı?

        Dolunay gecelerinde insanların daha gergin, huzursuz ya da uykusuz olduğuna dair yaygın bir inanış var. Hatta bazıları bu dönemde tartışmaların arttığını, duyguların daha yoğun yaşandığını söyler. Peki ay döngüsünün insan psikolojisi üzerinde gerçekten ölçülebilir bir etkisi var mı, yoksa bu sadece kuşaktan kuşağa aktarılan bir şehir efsanesi mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 15:25 Güncelleme: 04.01.2026 - 15:26
        1

        Dolunay gecelerinde uykusuzluk, huzursuzluk ve ani duygu değişimleri yaşayanların sayısı az değil. Ancak bu durum gerçekten ayın etkisi mi, yoksa zihnimizin bize oynadığı bir oyun mu? Bilimsel çalışmalar ne söylüyor, sizin için derledik. Detaylar haberimizin devamında…

        2

        AY VE İNSAN PSİKOLOJİSİNİN TARİHSEL İLİŞKİSİ

        Ay, tarih boyunca gizemli ve güçlü bir sembol olarak kabul edildi. Antik toplumlarda dolunay; taşkınlık, kontrol kaybı ve “delilik” ile ilişkilendirildi.

        3

        İngilizcedeki “lunatic” kelimesinin kökeni de ay anlamına gelen lunadan geliyor. Bu kültürel algı, günümüzde bile dolunay gecelerinde yaşanan olağan dışı durumların aya bağlanmasına zemin hazırlıyor.

        4

        BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

        Psikoloji ve tıp alanında yapılan çok sayıda araştırma, dolunay ile saldırganlık, sinirlilik ya da ani ruh hali değişimleri arasında güçlü ve tutarlı bir bağ ortaya koyamıyor.

        5

        Hastane başvuruları, suç oranları ve acil servis verileri incelendiğinde, dolunay dönemlerinde belirgin bir artış saptanmıyor. Bu da “dolunay insanı sinirli yapar” düşüncesinin bilimsel olarak genellenemeyeceğini gösteriyor.

        6

        UYKU DÜZENİ ÜZERİNDEKİ DOLAYLI ETKİ

        Ayın insan psikolojisine en somut etkisi ise uyku üzerinden değerlendiriliyor. Dolunay gecelerinde artan ay ışığı, özellikle ışığa duyarlı kişilerde uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor.

        7

        Yapılan bazı çalışmalarda, dolunay dönemlerinde uyku süresinin kısaldığı ve derin uykunun azaldığı görülüyor. Yetersiz uyku ise ertesi gün sinirlilik, odaklanma sorunları ve duygusal hassasiyet olarak kendini gösterebiliyor.

        8

        HORMONLAR VE BİYOLOJİK SAAT

        Ay döngüsünün melatonin gibi uyku hormonları üzerindeki etkisi de tartışılan konular arasında. Her ne kadar doğrudan bir hormon değişimi net şekilde kanıtlanmamış olsa da, biyolojik saatin ışık-karanlık döngüsüne duyarlı olması dolunay gecelerini daha “zor” hissettirebiliyor.

        9

        BEKLENTİ ETKİSİ VE ZİHİNSEL ALGILAR

        Uzmanlar, beklenti etkisinin bu konuda çok belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. Dolunayda sinirli olunacağına inanan kişiler, normal ruh hali dalgalanmalarını bile aya bağlayabiliyor. Bu durum, yaşanan duyguların daha yoğun hissedilmesine ve hafızada daha kalıcı olmasına neden olabiliyor.

        10

        AY MI ETKİLİ, YOKSA ALGI MI?

        Mevcut bilimsel veriler, dolunayın insan psikolojisini doğrudan değiştirdiğini göstermiyor. Ancak uyku kalitesi, çevresel ışık ve zihinsel beklentiler bir araya geldiğinde dolunay geceleri gerçekten daha zorlayıcı hissedilebiliyor.

        11

        Kısacası mesele sadece ay değil, ona yüklediğimiz anlam.ümkün. Kısacası suçlu büyük ölçüde ay değil, onu nasıl algıladığımız.

        Kaynak: Verywell Mind, Healthline, National Geographic

