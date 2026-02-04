Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Muğla haberleri: Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir öğrencinin isteği üzerine belediye tarafından kamyonla getirilen kar, okul bahçesine döküldü. Dersten çıktıklarında okul bahçesinde kar gören çocuklar doyasıya eğlendi. Okul bahçesi adeta bayram yerine döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 13:17 Güncelleme: 04.02.2026 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'nın Seydikemer ilçe merkezine kar yağmaması üzerine Şehit Gürcan Akan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mesut Emir Işıklı, "Babam sağ olsaydı, beni kar yağdığında kar oynamaya götürürdü. Ama babamın yerine Önder amcam var. Belki o beni kar oynamaya götüremez ama karı buraya getirir" sözlerini sosyal medyada gören Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, öğrencilere sürpriz yapmaya karar verdi.

        OKULUN BAHÇESİNE KAR GETİRDİLER

        AA'da yer alan habere göre Akdenizli'nin talimatıyla ilçenin yüksek bölgelerinden kamyonlara doldurulan kar, Şehit Gürcan Akan İlkokulu bahçesine boşaltıldı.

        REKLAM

        DERSTEN ÇIKINCA BÜYÜK SÜRPRİZ

        Dersten çıktıklarında okul bahçesinde kar gören çocuklar doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Akdenizli de çocuklarla kar topu oynadı.

        "ÇOCUKLARIN YÜZÜNDE BİR TEBESSÜM"

        Akdenizli, yaptığı açıklamada, Mesut Emir'in sözlerinden çok etkilendiklerini belirterek, çocukların yüzünde bir tebessüm görebilmenin her şeye değer olduğunu söyledi.

        Çocukların hayallerine dokunmak ve güzel anılar biriktirmelerine vesile olmak istediklerini ifade eden Akdenizli, etkinlikle çocukların mutluluğunu, kardeşliğini ve umutlarını da büyüttüklerini kaydetti.

        #Muğla
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kamyonet çarpıştı! Kaldırımdaki genç kadın öldü!
        İki kamyonet çarpıştı! Kaldırımdaki genç kadın öldü!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı