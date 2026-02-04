Habertürk
        İki kardeşi ayıran kaza... Büyük acı!

        Manisa'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 32 yaşındaki Tayfun Şevikyürek hayatını kaybetti, arkasında oturan kardeşi Bekir Şevikyürek yaralandı. Otomobil sürücüsü Murat Yıldız, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 14:41 Güncelleme: 04.02.2026 - 14:41
        İki kardeşi ayıran kaza... Büyük acı!
        Manisa'da yürek yakan kaza, Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara kara yolu Ergenekon Kavşağı'nda meydana geldi.

        Tayfun Şevikyürek'in (32) kullandığı motosiklet ile Murat Yıldız yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

        Tayfun Şevikyürek, 32 yaşında hayata veda etti.
        Tayfun Şevikyürek, 32 yaşında hayata veda etti.

        İKİ KARDEŞ YOLA SAVRULDU

        DHA'daki habere göre kazada Tayfun Şevikyürek ile arkasındaki kardeşi Bekir Şevikyürek, yola savruldu.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tayfun Şevikyürek ile kardeşi Bekir Şevikyürek ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ

        Tedaviye alınan yaralılardan Tayfun Şevikyürek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekir Şevikyürek'in tedavisinin sürdüğü bildirildi. Otomobil sürücüsü Murat Yıldız, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

