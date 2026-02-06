Habertürk
        Deprem bölgesindeki haberleşme altyapısına 581,7 milyon liralık yatırım yapıldı - Teknoloji Haberleri

        Deprem bölgesindeki haberleşme altyapısına 581,7 milyon liralık yatırım yapıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgede haberleşme altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 581,7 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:46 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:46
        Deprem bölgesinde 581,7 milyon TL haberleşme yatırımı
        Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu"ndan yapılan derlemeye göre ulaştırma ve haberleşmenin bütün modlarında bölgenin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla yatırımlar seferberliği yürütüldü.

        Kara yolu ve otoyollarda meydana gelen hasarın giderilmesine yönelik 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 19,8 milyar lira, kurulacak yeni yerleşim yerleri ile konut ve sosyal tesis alanlarına erişim için 40 milyar lira, kent içi yolların onarımı için de yaklaşık 8,5 milyar lira harcandı.

        Demir yolu hatlarının onarımına yönelik 2025 sonu itibarıyla 26,4 milyar lira yatırım gerçekleştirilirken Hatay ve Malatya havalimanlarındaki hasarın giderilmesine yönelik 24,2 milyar lira ve yatırım kapsamında yaklaşık 19,5 milyar lira harcama yapıldı.

        BÖLGEDE FİBER OPTİK KABLO UZUNLUĞU 80 BİN KİLOMETREYE YAKLAŞTI

        Ayrıca haberleşme alanında bölge halkına daha iyi şartlarda hizmet verilebilmesi için altyapı yatırımları gerçekleştirildi.

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre Eylül 2025 itibarıyla deprem bölgesindeki 11 ilde sabit telefon erişim hat sayısı 730 bin 238'e, mobil telefon abone sayısı 13 milyon 665 bin 723'e ulaştı.

        İnternet aboneliği açısından bakıldığında bölgedeki sabit geniş bant internet abone sayısının 2 milyon 242 bin 445'e, mobil geniş bant abone sayısının 11 milyon 765 bin 694'e, fiber optik kablo uzunluğunun 79 bin 954 kilometreye ulaştığı belirlendi.

        Afet sonrası acil iletişim ihtiyaçları giderildikten sonra konteyner kentlere ve belirli büyüklükteki çadır kentlere fiber bağlantı, ücretsiz wi-fi kablosuz internet hizmeti ve Türksat 5B üzerinden uydu internet hizmeti götürülürken konteyner kent ve çadır kentlerin mobil kapsama ihtiyaçları karşılandı.

        Ayrıca yeni baz istasyonları inşa edilerek fiber altyapının güçlendirilmesi için santral donanımları, şebeke, son kullanıcı donanımları ve fiber optik kablo altyapı yatırımları gerçekleştirildi.

        Deprem bölgesinin yeniden imar ve inşası kapsamında haberleşme altyapıları için işletmecilerin gerekli planlamaları yapmaları ve 5 bin 300 adede yakın kalıcı baz istasyonu kurmaları sağlandı.

        Halihazırda, yeni yerleşim alanlarındaki kalıcı konutların planlama ve altyapı inşa faaliyetleri ile eşgüdümlü olarak işletmeciler mobil ve sabit iletişim altyapılarını da kurmaya devam ediyor. Afet toplanma alanlarında ihtiyaçlar doğrultusunda mobil kapsama ve kapasite artışları da sağlandı.

        PTT, BÖLGEDE 300'DEN FAZLA İŞ YERİYLE HİZMET VERİYOR

        Deprem sonrasında posta hizmetlerinin normale dönmesine, böylelikle bölgede Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ tarafından sağlanan iletişim ve finansal hizmetlere düzenli erişim sağlanmasına, sosyal desteklerin ulaştırılmasına ve e-ticaret altyapısının devam ettirilerek bölgede ekonominin canlanmasına yönelik tedbirler alındı.

        6 Şubat depremleri sonrası hizmet sunmak amacıyla kiralanan mobil araçlar için 19,2 milyon lira, geçici iş yerleri oluşturmak amacıyla kullanılan konteyner ve bu konteynerlerde kullanılan makine teçhizat için 25,6 milyon lira harcama yapıldı. Deprem bölgesinde görevlendirilen personele yaklaşık 63,4 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

        PTT, bölgede 300'den fazla iş yeriyle hizmet sunuyor. 2025 yılı sonu itibarıyla 11 ilde hasar gören tesislerin bakım ve onarımı, yeni iş yerlerinin inşası, kesintisiz güç kaynağı, klima, CCTV kamera ve alarm sistemi gibi altyapıların kurulumu, hizmet sunumu için gerekli makine-teçhizat alımı, PTTMatik (ATM) kurulumları ve mobil araçlar ile geçici konteyner şubelerde hizmet sunumu için ihtiyaç duyulan kaynak yaklaşık 3,9 milyar lira olarak belirlendi. 2025 itibarıyla da bölgede yapılan yatırımlar için 581 milyon 684 bin 261 lira harcama gerçekleştirildi.

