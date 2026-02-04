Habertürk
        Soğuk havalarda susuzluk tuzak olabilir: Kışın ne kadar su içmeliyiz?

        Soğuk havalarda susama hissi azalıyor ancak vücudun su ihtiyacı yıl boyunca devam ediyor. Uzmanlar, kış aylarında da yeterli su tüketilmemesinin bağışıklık sistemini zayıflattığını ve birçok sağlık sorununa yol açabileceğini belirtiyor. İşte detaylar...

        Giriş: 04.02.2026 - 09:30 Güncelleme: 04.02.2026 - 09:30
        Kışın ne kadar su içmeliyiz?
        Isıtıcılarla kuruyan hava, azalan susama hissi ve yoğun kış temposu… Tüm bu etkenler su tüketiminin ihmal edilmesine yol açıyor. Peki kışın sağlıklı kalmak için günde ne kadar su içilmeli?

        KIŞ AYLARINDA SU TÜKETİMİNİN ÖNEMİ

        Soğuk havalarda susama hissi azalabilir; ancak bu durum vücudun suya olan ihtiyacının düştüğü anlamına gelmez. Metabolik faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi, bağışıklık sisteminin güçlü kalması ve cilt sağlığının korunması için su tüketimi yılın her döneminde hayati öneme sahiptir. Kış aylarında terleme daha az fark edilse de, vücut solunum, idrar ve kuru hava nedeniyle sıvı kaybetmeye devam eder.

        Yeterli su tüketilmediğinde yorgunluk, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu ve cilt kuruluğu gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle kış aylarında da bilinçli ve düzenli su içme alışkanlığı sürdürülmelidir.

        GÜNLÜK SU İHTİYACI NE KADAR OLMALI?

        Genel olarak yetişkin bir bireyin kış aylarında günde en az 2–2,5 litre su tüketmesi önerilir. Fiziksel aktivitesi yüksek olan, spor yapan ya da yoğun çalışan bireylerde bu miktar artmalıdır. Su ihtiyacı; yaş, kilo, cinsiyet, çevresel koşullar ve aktivite düzeyine göre değişiklik gösterir.

        Genel bir hesaplama yöntemi olarak, kilogram başına 30–35 ml su tüketilmesi önerilir. Örneğin 70 kg ağırlığında bir bireyin günlük su ihtiyacı yaklaşık 2,1–2,5 litre arasındadır.

        SUSAMA HİSSİ AZALSA DA SUYA İHTİYAÇ DEVAM EDER

        Kış aylarında soğuk hava ve kapalı ortamlarda kullanılan ısıtma sistemleri, vücudun fark edilmeden daha fazla su kaybetmesine neden olur. Susuzluk hissi azalsa bile vücut suya ihtiyaç duymaya devam eder. Bu nedenle:

        - Susamayı beklemeden düzenli aralıklarla su için

        - Gün içinde yanınızda mutlaka su şişesi bulundurun

        - Telefon, saat veya uygulamalarla kendinize hatırlatıcılar kurun

        SUYUN METABOLİZMA VE BAĞIŞIKLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

        Su, vücudun temel yapı taşlarından biridir ve birçok hayati fonksiyonu destekler. Kış aylarında yeterli su tüketimi:

        - Metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olur

        - Bağışıklık sistemini destekler, hastalıklara karşı direnci artırır

        - Vücut ısısının dengelenmesine katkı sağlar

        - Eklem sağlığını korur

        - Cilt kuruluğunu önleyerek nem dengesini sağlar

        - Çay, kahve ve bitki çayları sıvı alımına katkı sağlasa da, öncelik her zaman saf su olmalıdır.

        KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN ÖNERİLEN SU MİKTARLARI

        Kadınlar: Günlük ortalama 2–2,5 litre

        Erkekler: Günlük ortalama 2,5–3 litre

        Hamile ve emziren kadınların su ihtiyacı artar; bu dönemde günlük 300–500 ml ek su tüketilmesi önerilir. Spor yapan veya yoğun fiziksel işlerde çalışan bireyler de bu miktarları artırmalıdır.

        ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR İÇİN SU TÜKETİMİ ÖNERİLERİ

        Çocuklar için önerilen günlük su miktarları:

        1–3 yaş: 1–1,3 litre

        4–8 yaş: 1,3–1,7 litre

        9–13 yaş: 1,7–2,1 litre

        Yaşlı bireylerde susama hissi azalabilir. Bu durum su ihtiyacının azaldığı anlamına gelmez. Sağlıklı vücut fonksiyonlarının devamı için yaşlı bireylerin günde en az 1,5–2 litre su tüketmesi önerilir.

        SU ORANI YÜKSEK BESİNLERLE HİDRASYONU DESTEKLEME

        Su ihtiyacını desteklemek için su oranı yüksek besinler beslenmeye eklenebilir. Bu besinler hem hidrasyona katkı sağlar hem de vitamin–mineral alımını destekler:

        Salatalık (%95)

        Marul (%95)

        Domates (%94)

        Kabak (%94)

        Karpuz (%92)

        Çilek (%91)

        Portakal (%86)

        Ancak unutulmamalıdır ki bu besinler suya destekleyici niteliktedir; doğrudan su içmenin yerini tutmaz.

        YANINIZDA SU ŞİŞESİ TAŞIMANIN AVANTAJLARI

        Gün boyunca su şişesi taşımak, su içmeyi hatırlatmanın en pratik yollarından biridir. Sürekli göz önünde olan bir şişe, düzenli su tüketimini teşvik eder ve gün sonunda ne kadar su içtiğinizi kolayca takip etmenizi sağlar.

        Kış aylarında termos özellikli şişeler kullanarak suyu ideal sıcaklıkta tutabilir, sıcak su içmeyi daha keyifli hale getirebilirsiniz. Ayrıca kişisel şişe kullanımı, tek kullanımlık plastik tüketimini azaltarak çevreye katkı sağlar.

        TEKNOLOJİ İLE SU İÇME ALIŞKANLIĞI KAZANMA

        Akıllı telefonlar, saatler ve mobil uygulamalar su içmeyi hatırlatmak için etkili araçlardır. Günlük hedef belirleyip tüketimi takip eden uygulamalar motivasyonu artırır. Akıllı su şişeleri ise içilen miktarı ölçerek zamanında uyarılar gönderebilir.

        DOĞAL AROMALARLA SUYU DAHA KEYİFLİ HALE GETİRME

        Sade su içmekte zorlanıyorsanız, doğal aromalarla suyunuzu lezzetlendirebilirsiniz. Limon, portakal dilimleri, çilek, nane, salatalık veya zencefil gibi doğal malzemeler suya hoş bir tat katar.

        Aromalı sular:

        - Su içmeyi daha cazip hale getirir

        - Vitamin ve mineral desteği sağlar

        - Sindirimi destekleyebilir

        - Su tüketimini eğlenceli bir alışkanlığa dönüştürür

        Görsel Kaynak: shutterstock

