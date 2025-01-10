Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir? Her gün 10 bin adım atmanın mucizevi faydaları!

HEDEFİNİZİ KENDİNİZE GÖRE BELİRLEYİN

10.000 adım, birçok kişi için etkili bir hedef olsa da herkes için uygun değildir. Günlük fiziksel aktivite seviyeniz, yaşınız, kilonuz ve genel sağlık durumunuz bu hedefi şekillendiren faktörlerdir. Daha önemli olan, kademeli ilerleme ve süreklilik sağlamaktır. Haftalık 1.000 adımlık artışlarla kendinizi geliştirebilirsiniz.