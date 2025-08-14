Habertürk'ten Sırrıberk Arslan'ın haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in Ankara'nın Sincan ilçesinde bir evde kaldığı belirlendi.

ANKARA'DAN K.MARAŞ'A GETİRİLDİLER Cumhuriyet Başsavcılığı izniyle eve operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan iki kişi Kahramanmaraş'a getirildi ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.