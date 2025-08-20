Ercan Deniz'den kardeşi Özcan Deniz'e: Şuursuzsun!

Özcan Deniz ile Ercan Deniz arasındaki tartışma sertleşmeye devam ediyor. Ercan Deniz'in; "Feyza hanım, Özcan'ın dizisinde oynamak için figüran olarak Antalya'dan otobüsle İstanbul'a geldi. 10 gün sonra hamile kaldı. Özcan bey, kendisinden mi hamile kaldı, yoksa başka birinden mi diye, biz onu DNA testine götürdük" açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bunun üzerine Özcan Deniz de sosyal medya hesabından; "Zıvanadan çıkıp çocuğumu ve annesini mi diline doladın şimdi de? İftiralarınla, hayal gücünle 7 yaşındaki çocuğumun sosyal ve eğitim hayatına, psikolojisine, aile birliğine, mutluluğuna mı ateş ediyorsun ve ettirtiyorsun şu an?! Annesinin namusuna mı dil uzatıyorsun şu an? Aç kurtların önüne servis ettiğin yeni "meze tabağın" evladım mı, annesi mi? Peki, şahsiyetsizler… Çok ciddi şahsiyet sorunun var. Ya torbacını değiştir ya da tedavi ol. Daha kendini yönetemeyip beni '30 yıldır yönettiğini' iddia eden kişi, Tüm bu iftiralarını hukuk karşısında ispatla yükümlüsün. Hak! Hukuk! Adalet! Karakter! Şahsiyet!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, avukatı aracılığıyla bir açıklama daha yayımlayarak hukuki süreç başlattıklarını duyurdu: Müvekkilimiz Sayın Özcan Deniz, eşi Samar Deniz ve çocuğu Kuzey hakkında kamuoyunu ve toplumu nefret içerikli ve tamamen iftira niteliğinde olan söylem ve eylemler ile manipüle eden; resmi evlilik ve aile kurumunu hiçe sayıp, bu kutsal değerlere hakaret ve alaycı ifadelerle saldıran şahıs ve şahıslarla alakalı gerekli olan tüm hukuki süreçleri başlattığımızı, süreci titizlikle takip ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

AĞABEY DENİZ: NANKÖRSÜN!

Ercan Deniz, kardeşinin bu sözlerine sosyal medya hesabından karşılık verdi. Ağabey Deniz, yine sert açıklamalarda bulunarak; kardeşini nankörlükle suçladı. Ercan Deniz, şunları söyledi: Bir yıldır anneni, kız kardeşini ve 35 sene sana emek veren ağabeyini yerden yere vurup tüm kamuoyunun önüne atan sensin. Kendini alkışlattığın tüm projeleri ben getirdim, benim imzam var. Ama sen nankörsün... Ne yazıların bitiyor, ne de kinayelerin. Karıma olan sevgimi ve düşkünlüğümü bildiğin ve evliliğimi bozmak için sayfa sayfa yazılarında 'metreslerin', 'eskortların' diye başlayan cümlelerini sonlandırmayan sensin. Aynı okulda 7 yaşındaki çocuklarımız okuyor ve sen o küçücük çocuğa 'amcan hırsız, Toprak'la görüşemezsin' dedirten sensin.