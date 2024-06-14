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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızını ve torununu öldürmüştü! Cani dedenin katliam nedeni - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!

        Eskişehir'de, dün, 31 yaşındaki Merve Karabaş ile 7 yaşındaki oğlu Ata Alp Karabaş, evlerinin önünde, Osmaniye'den gelen genç kadının babası Osman Nuri Keskin tarafından, sırtlarından tabancayla vurularak öldürüldü. Cani dedenin katliam nedeni yürekleri dağladı. Keskin tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 07:52 Güncelleme: 14.06.2024 - 07:54
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        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
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        Eskişehir'de olay, dün sabah saat 07.30 sıralarında, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışan Merve Karabaş (31), sabah evinden çıkıp, oğlu Ata Alp (7) ile birlikte işe gitmek için kapının önündeki otomobiline bindi.

        ÖNCE KIZINI SİLAHLA VURDU

        DHA'da yer alan habere göre bu sırada Osmaniye’den geldiği ve sokakta beklediği belirtilen Merve Karabaş’ın babası Osman Nuri Keskin kızıyla tartıştı, ardından belinden çıkardığı tabancayla otomobilin içindeki Merve Karabaş’a ateş etti.

        TORUNU KAÇMAYA ÇALIŞTI ACIMADI

        Otomobildeki torunu Ata Alp ise araçtan çıkıp kaçtı. Cinayet şüphelisi Osman Nuri Keskin, torununu da kaçarken arkasından ateş edip öldürdü.

        VATANDAŞ LİNÇ ETMEYE KALKTI

        Olayı görenler Osman Nuri Keskin'e saldırırken, linç girişimini ise ihbarla adrese gelen polis ekipleri engelledi. Keskin, polis tarafından gözaltına alındı. Polisin incelemesinde sokakta 5 adet boş kovan bulundu.

        EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Merve Karabaş'ın 11 yıllık eşi Ahmet Karabaş da haberi alıp eve geldi. Sokakta eşin ve çocuğunun öldürüldüğünü öğrenen Ahmet Karabaş, gözyaşlarına boğuldu.

        İKİSİNİ DE 2'ŞER KURŞUNLA KATLETMİŞ

        Merve Karabaş ve oğlu Ata Alp Karabaş’ın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan ön incelemede anne ve oğlunun 2'şer kurşunun sırtlarına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

        BOŞANAN ANNESİNE SAHİP ÇIKMIŞ

        Olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Osmaniye’de oturan katil zanlısı Osman Nuri Keskin ile eşi Hatice Keskin arasında anlaşmazlık yaşandığı, bu nedenle Hatice Keskin'in 1 ay önce boşanma davası açıp, Eskişehir’deki kızının yanına geldiği tespit edildi.

        SOKAĞA PUSU KURMUŞ

        Hatice Keskin'in eşi Osman Nuri Keskin hakkında uzaklaştırma ve tedbir kararı aldırdığı, ikametlerini öğrenmemeleri için de ev adreslerine gizlilik kararı aldırdığı belirlendi. Buna rağmen Osman Nuri Keskin'in eşi ve kızının bulunduğu evi öğrendiği, gece yarısından sonra sokağa pusu kurup sabah evden çıkmalarını beklediği anlaşıldı.

        EŞİ ÇÖP ATMAYA GİDİNCE KURTULDU

        Sabah 07.30 sıralarında Hatice Keskin, kızı Merve Karabaş ve 7 yaşındaki oğlu Ata Alp Karabaş’ın evden çıktığını gören Osman Nuri Keskin'in kapı önündeki otomobile kurşun yağdırdığı, Hatice Keskin'in ise sokağın köşesine çöp atmayı gittiği ve bu sayede de silahlı saldırıdan kurtulduğu tespit edildi.

        KIZI, ANNESİNİ SAKLADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

        Osman Nuri Keskin’in, kızı Merve Karabaş ile torunu Ata Alp Karabaş’ı da eşi Hatice Keskin’i evlerine alıp saklamalarına kızdığı için öldürdüğü öğrenildi.

        GİZLİCE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Osman Nuri Keskin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, basının görüntü almasını engellemek için katil zanlısını gizlice adliye otoparkından içeri aldı.

        Katil zanlısı Keskin, savcılık sorgusuna alındı. Öte yandan sokak ortasında öldürülen Merve Karabaş ve ilkokul birinci sınıf öğrencisi olan oğlu Ata Alp Karabaş’ın bugün öğle namazının ardından Eskişehir’de toprağa verileceği belirtildi.

        KATİL DEDE TUTUKLANDI

        Osman Nuri Keskin, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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