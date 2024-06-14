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        Haberler Gündem 3. Sayfa Melike Arıbaş'ın katili Muhammet Kılıç'ın cezası belli oldu | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        15 yaşındaki Melike'ye 12 kez ateş etti! Çocuk katilinin cezası belli oldu!

        Aksaray'da katıldıkları bir düğünde, sözde eski nişanlısı 15 yaşındaki Melike Arıbaş'ı öldürüp, babası, 44 yaşındaki Doğanay Arıbaş'ı yaralayan ve davetlilerin üzerine ateş açan 24 yaşındaki Muhammet Kılıç, karar duruşmasına çıktı. Çocuk katili Kılıç, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 72 hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:02 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:02
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        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
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        Aksaray'da olay, 3 Aralık 2022'de saat 14.00 sıralarında Taş Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Çimeli köyünde oturan Melike Arıbaş (15), ailesiyle konvoy eşliğinde bir yakınının düğüne gitti.

        ESKİ NİŞANLIDAN KURŞUN YAĞMURU

        DHA'da yer alan habere göre Arıbaş, otomobilden indiği sırada bir markette çalışan aynı köy nüfusuna kayıtlı, olaydan 1 yıl önce 10 ay nişanlı kalıp ayrıldığı Muhammet Kılıç'ın (24) silahlı saldırısına uğradı.

        MELİKE'Yİ BAŞINDAN VURDU

        Tabancayla başından vurulan Melike Arıbaş, kanlar içinde yere yığılırken, peş peşe açılan ateş sonucu babası Doğanay Arıbaş da boynundan yaralandı.

        12 MERMİ ÇEKİRDEĞİ BULUNDU

        Kılıç, ardından tutukluk yapan tabancasının şarjörünü değiştirip, diğer davetlilerin üzerine ateş etmeye devam etti. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Melike Arıbaş, kurtarılamadı. Doğanay Arıbaş da tedavisinin ardından taburcu oldu. Saldırının ardından olay yerinde 12 adet boş kovan bulunurken, kaçan Muhammet Kılıç yakalanıp, tutuklandı.

        "YARI MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARINI İNTERNETE ATTIM"

        Tutuklu Muhammet Kılıç, Aksaray 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak kasten öldürme ve yaralama' suçlarından yargılanmaya başladı. Kılıç, 12 Ocak'ta yapılan ilk duruşmada, Melike Arıbaş ile evlenmek istediğini belirterek, "Kızları ile evlenmek istiyordum ancak ailesi buna müsaade etmedi. Bu yüzden kızdım, yanlış şeyler de yaptım. Bu sefer de sağda, solda iftira attılar. Güya nişanlıyken kızlarını dövüyormuşum, 'Ahıra girme, annenin, babanın işini görme' diye tehdit ediyormuşum. Dedikoduları duydum, M.Ö. aracılığıyla uyardım. Sonrasında da kızlarının fotoğrafını kızgınlıkla internete attım. Yarı müstehcen ama kapalı bir şekilde fotoğraflardı. Fazla durmadı. 5-10 dakika kadar bile durmadı, sonra da sildim" dedi.

        "SİLAHIM HER ZAMAN ÜSTÜMDE OLUR"

        Kılıç, "Olay gününe gelirsek de 1 gün öncesinden kararlaştırmıştık, kız arkadaşımla buluşacaktık. Berberde tıraş oldum, çorba içmeye gittim. Araçları geçerken tesadüfen gördüm. Peşlerine takıldım, kalktım, yürüyerek gittim. Yanımda silahım vardı. Düşman sahibiyim, koyunlarım var. Silahım her zaman üstümde olur.

        "ÖFKEME YENİLDİM"

        Arabanın yanına gittim. Kızları araçtan indi. Tam dönüp gidecektim, öfkeme yenildim. Sol omzunun üstüne ateş ettiğimi hatırlıyorum. Başka da bir şey hatırlamıyorum. Doğanay Arıbaş'ın 'Dur yapma, ne olur' dediğini hatırlıyorum. Annesi zaten dibimdeydi, ona hiçbir şekilde eylemde bulunmadım. Doğanay'a da niyetim yoktu ama direksiyon başında olduğu için isabet etmiş. 4 el ateş ettiğimi hatırlıyorum. Sonuncu mermiyi de dışarıya doğru attım. İstemiş olsaydım Doğanay'ı da vurabilirdim" diye konuştu.

        "KÜFREDİNCE ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİM"

        Olay sırasında küfrettikleri gerekçesiyle diğer davetlilere de ateş açtığını belirten Kılıç, "Şarjörüm bitti. Yolda şarjörü değiştirdim. Küfredince de ateş etmeye devam ettim. Peşimden gelmemeleri için şarjörü taktım. Havaya da yere de ateş etmedim. Nişan alarak karşı tarafa ateş ettim. Kızgınlıkla, korkutmak amacıyla ateş ettiğimi söylemiştim. Direkt onları hedef alarak ateş ettim" dedi.

        DAVADA KARAR ÇIKTI

        Tutuklu Kılıç, 12 Haziran'da son kez hakim karşısına çıktı. Kılıç, öldürdüğü Melike Arıbaş'a yönelik olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis, yaraladığı Doğanay Arıbaş'a yönelik olarak da 15 yıl hapis cezası aldı. Kılıç'a ayrıca 'kasten öldürme teşebbüs' suçundan olay müdahale polis memuru Şahin Ay'a yönelik 14 yıl, davetliler Bayram Ali Arıbaş, Tekin Aygün ve düğün sahibi Davut Yavaş'a yönelik 13 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

        Kılıç, '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet' suçundan da 2.5 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı.

        "ADALET YERİNİ BULDU"

        Mahkeme sonrası açıklama yapan Doğanay Arıbaş, "Aldığı ceza sonrası aile olarak bir nebze olsun içimiz ferahladı. Bu ceza, çocuk katillerine örnek olsun. Başka Melike'lerin başına böyle bir olay gelmesin. Adalet yerine buldu" dedi.

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