Filipinler'den Fas'a: Müslüman ülkelerin daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!

Sofradaki en önemli yiyecek ise kurban eti olur. İsteyenler, ziyafet sofrasındaki yiyeceklerden evlerine de götürebilir. Bununla beraber ziyafeti düzenleyen kişiler, sofradaki sandalyelerin her birinin altında bir miktar para da gizler, bu paralar da sandalyede oturan kişilerin olur.