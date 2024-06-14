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        Haberler Dünya Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi? | Dış Haberler

        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?

        Rus basınında yer alan haberde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki haftalarda Kuzey Kore'yi ziyaret edeceği iddia edilmişti. Peki Putin, Kuzey Kore'yi neden ziyaret edecek? Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinde son durum ne?

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 14.06.2024 - 10:45 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:45
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        Rus basınında yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki haftalarda Kuzey Kore'yi ziyaret edecek.

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        Reuters'ın haberine göre, analistler Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Batı'dan izole olmasıyla Kuzey Kore'nin değerinin arttığını söylüyor.

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        2019'DAKİ KRİTİK GÖRÜŞME

        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin 2017'deki son nükleer denemesinin ardından ilişkileri onarmak için adımlar attı. Rus lider Putin ile ilk kez 2019'da Rusya'nın Vladivostok kentinde bir araya geldiler.

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        Putin geçen yılın eylül ayında Kim'i Vostochny'deki uzay tesisinde ağırladı.

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        Bağların kuvvetlenmesiyle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Temmuz 2023'te Pyongyang'ı ziyaret etti ve balistik silahların ve füzelerin bulunduğu sergiyi gezdi.

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        Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı geniş çaplı işgale Kuzey Kore de halk desteğiyle karşılık verdi.

        Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği bölgelerini tanıyan tek ülke Kuzey Kore oldu.

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        Pandeminin ardından 2022'de Rusya ve Kuzey Kore tren yolculuğuna yeniden başladı.

        Bundan kısa bir süre sonra Rusya, Kuzey'e petrol ihracatına yeniden başladı.
        Kuzey Kore ve BM verileri, 2020'den yana bu türden ilk sevkiyatın rapor edildiğini gösteriyor.

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        Kuzey Kore'nin ticaretinin büyük çoğunluğu Çin üzerinden yapılıyor ancak Rusya aynı zamanda potansiyel olarak önemli bir ortak.

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        Analistler özellikle petrol için bu durumun söz konusu olduğunu söylüyor. BM'nin Pyongyang'a yönelik petrol ihracatı yaptırımları var ve Moskova'nın bunu ihlal ettiği iddia edildi, ancak Rusya bu iddialrı reddetti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        #rusya
        #kuzey kore
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