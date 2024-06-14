Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayırıldıkları söylentileri ayyuka çıktı - Biri locada biri sahada! Güncel magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayırıldıkları söylentileri ayyuka çıktı

        Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in Ajda Pekkan'ın konserinde bir arada olmamaları, ayrıldıkları yönündeki söylentilerin ayyuka çıkmasına neden oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 09:13 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ajda Pekkan'ın Tüpraş Stadyumu'nda verdiği konser, bir ilişkinin sona erdiği söylentilerinin ayyuka çıkmasına neden oldu.

        2

        Mert Demir, 'Ajda Pekkan ve Arkadaşları' adı verilen konserde sahneye çıkacak olan şarkılardan biriydi. Demir, konserden bir gün önce yaptığı açıklamayla burnundan ameliyat olduğunu, bu nedenle sahneye çıkamayacağını dile getirdi.

        3

        Mert Demir, her ne kadar sahneye çıkamasa da Ajda Pekkan'ın konserine gitti. 30 yaşındaki şarkıcı, Süperstar'a sunduğu çiçekle özürlerini iletti.

        4

        Mert Demir, ayrıca konser alanında Semiramis Pekkan ile tanışıp bir süre sohbet etti.

        5

        Bütün bunlar olağan durumlardı.

        6

        Olağan olmayan durum ise konseri seyredenler arasında olan Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile ayrı durmasıydı.

        7

        Serenay Sarıkaya, konseri locada seyrederken Mert Demir, sahadaydı. İki sevgilinin neden bir araya gelmedikleri, Ajda Pekkan'ın seslendirdiği aşk şarkılarıyla romantizmi neden birlikte yaşamadıkları merak konusu oldu.

        8

        Hal böyle olunca da ayrılık söylentileri gündem geldi.

        9

        Bir ayrılık olup - olmadığı önümüzdeki günlerde netleşir ama sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip ettiklerini de hatırlatalım.

        #serenay sarıkaya
        #Mert Demir
        #Ajda Pekkan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde karar çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde karar çıktı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Defne karnesini alamadı! Büyük acı!
        Defne karnesini alamadı! Büyük acı!
        Aşk tatili
        Aşk tatili
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        24 saat aralıksız sağanak!
        24 saat aralıksız sağanak!
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması