Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayırıldıkları söylentileri ayyuka çıktı

Mert Demir, 'Ajda Pekkan ve Arkadaşları' adı verilen konserde sahneye çıkacak olan şarkılardan biriydi. Demir, konserden bir gün önce yaptığı açıklamayla burnundan ameliyat olduğunu, bu nedenle sahneye çıkamayacağını dile getirdi.