Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayırıldıkları söylentileri ayyuka çıktı
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in Ajda Pekkan'ın konserinde bir arada olmamaları, ayrıldıkları yönündeki söylentilerin ayyuka çıkmasına neden oldu
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ajda Pekkan'ın Tüpraş Stadyumu'nda verdiği konser, bir ilişkinin sona erdiği söylentilerinin ayyuka çıkmasına neden oldu.
Mert Demir, 'Ajda Pekkan ve Arkadaşları' adı verilen konserde sahneye çıkacak olan şarkılardan biriydi. Demir, konserden bir gün önce yaptığı açıklamayla burnundan ameliyat olduğunu, bu nedenle sahneye çıkamayacağını dile getirdi.
Mert Demir, her ne kadar sahneye çıkamasa da Ajda Pekkan'ın konserine gitti. 30 yaşındaki şarkıcı, Süperstar'a sunduğu çiçekle özürlerini iletti.
Mert Demir, ayrıca konser alanında Semiramis Pekkan ile tanışıp bir süre sohbet etti.
Bütün bunlar olağan durumlardı.
Olağan olmayan durum ise konseri seyredenler arasında olan Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile ayrı durmasıydı.
Serenay Sarıkaya, konseri locada seyrederken Mert Demir, sahadaydı. İki sevgilinin neden bir araya gelmedikleri, Ajda Pekkan'ın seslendirdiği aşk şarkılarıyla romantizmi neden birlikte yaşamadıkları merak konusu oldu.
Hal böyle olunca da ayrılık söylentileri gündem geldi.
Bir ayrılık olup - olmadığı önümüzdeki günlerde netleşir ama sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip ettiklerini de hatırlatalım.