Serdal Adalı'dan HT Spor'da MHK ve hakem sözleri: Adalet istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Adalı, Türk futbolunda yaşanan son gelişmelere ve “hakem dosyası” soruşturmasına dair de önemli sözler söyledi.

Serdal Adalı, MHK için; "Sabah erken saatlerde duydum haberi. İşin aslında artık adli bir konu olduğu için, bu konu üzerinde konuşmam pek doğru da olmaz. Adalete güveniyoruz. Başından beri Beşiktaş olarak hep çıkıp iki senedir söylediğim şey; adalet istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz. İşin aslında da bugün bu gelişmeler olmasa bu konu üzerinde konuşmayı arzu ettiğim konular da vardı. Artık işin soruşturma aşaması var. Doğrusu ne ise o olsun bu konu hakkında çok konuşmak da istemiyorum konunun bi adli kısmı olduğu için." dedi.

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🗣️ @ahmetselimkul: MHK Başkanı ile 6 kişi gözaltına alındı. Sabah haberi görünce ne hissettiniz?



🎙️ Serdal Adalı: Sabah erken saatlerde duydum haberi. İşin aslında artık adli bir konu olduğu için, bu konu üzerinde konuşmam pek doğru da olmaz. Adalete güveniyoruz. Başından beri… pic.twitter.com/5FDo7mj7uf — HT Spor (@HTSpor) September 29, 2026

Adalı değerlendirmesinde, "Başından beri Beşiktaş olarak ne söylediysek Sayın Adalet Bakanımız da o paralelde bir açıklama yapmış. Türk milletinin tek zevki tek eğlencesi futbol. Bunun da düzgün, adil ve eşit bir şekilde yönetilmesi lazım. Biz de hiç hoşnut değiliz her maçtan sonra hakem konuşmaktan hakem hatalarından bahsetmekten. İnşallah bu son gelişmelerden sonra beklediğimiz adalet sadece bizim için değil, Türkiye'deki her takım için geçerli olur; çünkü herkes aynı şeylerden şikayetçi. İnşallah ülkemiz için hayırlısı neyse o olur." ifadelerini kullandı.

💥 Serdal Adalı: Başından beri Beşiktaş olarak ne söylediysek Sayın Adalet Bakanımız da o paralelde bir açıklama yapmış. Türkiye'de Türk milletinin tek eğlencesi futbol. Bunun da düzgün, adil ve eşit bir şekilde yönetilmesi lazım.



İnşallah bu son gelişmelerden sonra… pic.twitter.com/7LaUKk2XTg — HT Spor (@HTSpor) September 29, 2026

MHK Başkanlığı için Anthony Taylor isminin geçmesine ise Adalı, "Olabilir. Yabancı teknik direktör, yabancı hakem olduğu gibi yabancı MHK Başkanı da olabilir. Yeter ki bir şeyler düzelsin. Bir şeyleri düzelteceksek bunu o yapmış, bu yapmış, Anthony Taylor yapmış ya da başkası yapmış diye bakmam. Ancak Türkiye'de de hakemlik konusunda MHK'yi yönetecek çok iyi hocalarımız, eski hakemlerimiz var. Onlardan biri de olabilir. Yeter ki düzgün bir yönetim göstersinler bizim için isim çok önemli değil." dedi.

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🗣️ @sercan_dikme: Anthony Taylor'ın ismi geçiyor...



💥 Serdal Adalı: Olabilir. Yabancı teknik direktör, yabancı hakem olduğu gibi yabancı MHK Başkanı da olabilir. Yeter ki bir şeyler düzelsin. Bir şeyleri düzelteceksek bunu o yapmış, bu yapmış, Anthony Taylor yapmış ya da… pic.twitter.com/zlgo7F1QLw — HT Spor (@HTSpor) September 29, 2026

Hakem hatalarına da değinen Adalı, ""Geçirdiğimiz 4-5 sene içinde Beşiktaş camiası çok zor günler geçirdi. Başkanlar ve teknik direktörler değiştirdik. Ama Beşiktaş'ın sahada uğradığı o haksızlıklar, haklarının yenilmesi maalesef bizim camiada çok çabuk unutuldu. İşte 6 haftada 6 puanımız gitmiş. Hiç kimsenin itiraz edemediği, etmediği tam 6 golümüz iptal edildi. O maçlarda berabere dahi kalsaydık Beşiktaş şu an yine liderdi. Hiç kimse hatırlamıyor. İki hafta önce Trossard'ın yumruklanmasını, diğer tarafta üç kişinin futbolcumuzu yere yatırmasını —penaltıyı falan geçtik artık— kimse hatırlamıyor. Maalesef bu durum sadece bizde değil, diğer kulüplerde de böyle." sözlerini sarf etti.

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