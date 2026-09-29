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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Vergi avantajında dünya sıralaması: 48 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

        Vergi avantajında dünya sıralaması: 48 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

        Global Citizen Solutions'ın 48 ülke ve yargı bölgesini kapsayan vergi sıralamasında Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer aldı. Vergi yükü, vergi sistemi ve yatırım yoluyla oturum veya vatandaşlık imkanlarının değerlendirildiği listede Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 16:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        1. Birleşik Arap Emirlikleri

        Vergi avantajı puanı: 82,7

        2

        2. Antigua ve Barbuda

        Vergi avantajı puanı: 82,2

        3

        3. Paraguay

        Vergi avantajı puanı: 77,2

        4

        4. Hong Kong

        Vergi avantajı puanı: 76,9

        5

        5. Bahamalar

        Vergi avantajı puanı: 76,2

        6

        6. Malta

        Vergi avantajı puanı: 74,4

        7

        7. St Kitts ve Nevis

        Vergi avantajı puanı: 74,4

        8

        8. Malezya

        Vergi avantajı puanı: 74,3

        9

        9. Grenada

        Vergi avantajı puanı: 73,8

        10

        10. Güney Kıbrıs

        Vergi avantajı puanı: 73,4

        11

        11. Panama

        Vergi avantajı puanı: 73,1

        12

        12. Uruguay

        Vergi avantajı puanı: 72,4

        13

        13. Singapur

        Vergi avantajı puanı: 72,0

        14

        14. Kosta Rika

        Vergi avantajı puanı: 71,1

        15

        15. Mauritius

        Vergi avantajı puanı: 70,5

        16

        16. Monako

        Vergi avantajı puanı: 68,6

        17

        17. Gürcistan

        Vergi avantajı puanı: 68,3

        18

        18. Tayland

        Vergi avantajı puanı: 67,1

        19

        19. Dominika

        Vergi avantajı puanı: 63,9

        20

        20. Bulgaristan

        Vergi avantajı puanı: 62,8

        21

        21. İsviçre

        Vergi avantajı puanı: 58,2

        22

        22. Meksika

        Vergi avantajı puanı: 58,0

        23

        23. Portekiz

        Vergi avantajı puanı: 57,8

        24

        24. Türkiye

        Vergi avantajı puanı: 57,8

        25

        25. Yeni Zelanda

        Vergi avantajı puanı: 57,0

        26

        26. İtalya

        Vergi avantajı puanı: 56,9

        27

        27. Andorra

        Vergi avantajı puanı: 56,0

        28

        28. Yunanistan

        Vergi avantajı puanı: 55,5

        29

        29. Brezilya

        Vergi avantajı puanı: 55,2

        30

        30. İsrail

        Vergi avantajı puanı: 54,9

        31

        31. Macaristan

        Vergi avantajı puanı: 54,9

        32

        32. İsveç

        Vergi avantajı puanı: 54,1

        33

        33. İrlanda

        Vergi avantajı puanı: 53,1

        34

        34. Estonya

        Vergi avantajı puanı: 51,8

        35

        35. Hollanda

        Vergi avantajı puanı: 51,2

        36

        36. Birleşik Krallık

        Vergi avantajı puanı: 50,9

        37

        37. Arjantin

        Vergi avantajı puanı: 48,8

        38

        38. Fas

        Vergi avantajı puanı: 48,8

        39

        39. Kanada

        Vergi avantajı puanı: 46,4

        40

        40. Norveç

        Vergi avantajı puanı: 38,4

        41

        41. Avustralya

        Vergi avantajı puanı: 37,8

        42

        42. Fransa

        Vergi avantajı puanı: 37,7

        43

        43. Güney Afrika

        Vergi avantajı puanı: 37,6

        44

        44. İspanya

        Vergi avantajı puanı: 36,9

        45

        45. Japonya

        Vergi avantajı puanı: 36,4

        46

        46. ABD

        Vergi avantajı puanı: 33,5

        47

        47. Danimarka

        Vergi avantajı puanı: 30,4

        48

        48. Almanya

        Vergi avantajı puanı: 28,7

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