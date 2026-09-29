Vergi avantajında dünya sıralaması: 48 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?
Global Citizen Solutions'ın 48 ülke ve yargı bölgesini kapsayan vergi sıralamasında Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer aldı. Vergi yükü, vergi sistemi ve yatırım yoluyla oturum veya vatandaşlık imkanlarının değerlendirildiği listede Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar...
1. Birleşik Arap Emirlikleri
Vergi avantajı puanı: 82,7
2. Antigua ve Barbuda
Vergi avantajı puanı: 82,2
3. Paraguay
Vergi avantajı puanı: 77,2
4. Hong Kong
Vergi avantajı puanı: 76,9
5. Bahamalar
Vergi avantajı puanı: 76,2
6. Malta
Vergi avantajı puanı: 74,4
7. St Kitts ve Nevis
Vergi avantajı puanı: 74,4
8. Malezya
Vergi avantajı puanı: 74,3
9. Grenada
Vergi avantajı puanı: 73,8
10. Güney Kıbrıs
Vergi avantajı puanı: 73,4
11. Panama
Vergi avantajı puanı: 73,1
12. Uruguay
Vergi avantajı puanı: 72,4
13. Singapur
Vergi avantajı puanı: 72,0
14. Kosta Rika
Vergi avantajı puanı: 71,1
15. Mauritius
Vergi avantajı puanı: 70,5
16. Monako
Vergi avantajı puanı: 68,6
17. Gürcistan
Vergi avantajı puanı: 68,3
18. Tayland
Vergi avantajı puanı: 67,1
19. Dominika
Vergi avantajı puanı: 63,9
20. Bulgaristan
Vergi avantajı puanı: 62,8
21. İsviçre
Vergi avantajı puanı: 58,2
22. Meksika
Vergi avantajı puanı: 58,0
23. Portekiz
Vergi avantajı puanı: 57,8
24. Türkiye
Vergi avantajı puanı: 57,8
25. Yeni Zelanda
Vergi avantajı puanı: 57,0
26. İtalya
Vergi avantajı puanı: 56,9
27. Andorra
Vergi avantajı puanı: 56,0
28. Yunanistan
Vergi avantajı puanı: 55,5
29. Brezilya
Vergi avantajı puanı: 55,2
30. İsrail
Vergi avantajı puanı: 54,9
31. Macaristan
Vergi avantajı puanı: 54,9
32. İsveç
Vergi avantajı puanı: 54,1
33. İrlanda
Vergi avantajı puanı: 53,1
34. Estonya
Vergi avantajı puanı: 51,8
35. Hollanda
Vergi avantajı puanı: 51,2
36. Birleşik Krallık
Vergi avantajı puanı: 50,9
37. Arjantin
Vergi avantajı puanı: 48,8
38. Fas
Vergi avantajı puanı: 48,8
39. Kanada
Vergi avantajı puanı: 46,4
40. Norveç
Vergi avantajı puanı: 38,4
41. Avustralya
Vergi avantajı puanı: 37,8
42. Fransa
Vergi avantajı puanı: 37,7
43. Güney Afrika
Vergi avantajı puanı: 37,6
44. İspanya
Vergi avantajı puanı: 36,9
45. Japonya
Vergi avantajı puanı: 36,4