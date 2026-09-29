Sylvester Stallone evlat acısını anlattı: Ölümünden bir hafta sonra bir feryat koptu ağzımdan

Sylvester Stallone, oğlu Sage'in 2012'de henüz 36 yaşındayken ani ölümünün ardından yaşadığı büyük acıyı anlattı.

80 yaşındaki 'Rocky' yıldızı, Temmuz 2012'de en büyük oğlunun koroner arter hastalığından ölmesiyle dünyasının alt üst olduğunu ve bir hafta boyunca nasıl kendini toparladığını, ancak daha sonra acı, keder ve suçluluk duygusunun onu ele geçirdiğini dile getirdi.

Sylvester Stallone oğlunun cenazesinde

Eski eşi Sasha Czack olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sage'in ölümüyle ilgili New York Times'a verdiği duygusal röportajda Stallone, ölüm haberini, annesi Jackie Stallone'un üçüncü kocası Doktor Stephen Levine'in verdiğini açıkladı.

Stallone o anı anlatırken, "Asla unutmayacağım, çok soğuktu: Annemin yeni kocası, daha önce hiç tanışmadığım bir doktor, beni aradı ve dedi ki: Sly, o gitti. Sage gitti. Ben de, 'Nereye gitti?' diye sordum. 'Öldü, gitti. Üzgünüm' dedi ve telefonu kapattı" diye konuştu.

Sylvester Stallone, eski eşi Sasha Czack ve kaybettiği oğlu Sage ile

"Mesele şu ki, çok fazla suçluluk duygusu yaşıyorsunuz. Mesela: Ne yapabilirdim? Orada olmalı mıydım? Ya şöyle yapsaydım? Sağa ya da sola gitseydim?" diyen Stallone, sevdikleri için ve Sage'in cenaze törenini planlamak için acısıyla başa çıkmayı ve soğukkanlılığını korumayı başardığını, ancak bir hafta sonra yıkıldığını söyledi.

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"KENDİMİ TUTTUM"

"Cenaze töreni, anneyle ilgilenmek, şu anki hayatınızla başa çıkmak derken, bambaşka bir dünyaya giriyorsunuz. 'Vay canına, kendimi tutuyorum. Ne zaman olacak?' diyorsunuz" ifadesini kullanan oyuncu, "Yaklaşık bir hafta sonra, odamda yapayalnızdım ve daha önce ya da sonra hiç duymadığım bir feryat koptu ağzımdan. Bu sadece acı, keder ve suçluluktu. İnsanlık dışı bir durumdu" dedi.

Stallone ayrıca, "Ama söyleyebileceğim tek şey, çok iyi kalpli bir çocuk olduğu. Harika bir annesi vardı. Gelecekte harika şeyler başaracaktı" sözlerini ekledi.

Stallone'un, 1974-1985 yılları arasında evli kaldığı ilk eşi Sasha Czack (76) ile olan evliliğinden Sage'in yanı sıra şu anda 47 yaşında olan küçük oğlu Seargeoh da dünyaya geldi.

Seargeoh'a 1982'de, üç yaşındayken otizm teşhisi kondu ve o zamandan beri bu durum devam ediyor. Seargeoh, kamuoyunun gözünden uzak yaşıyor.

Stallone'un ayrıca üçüncü eşi Jennifer Flavin'den üç kızı var.