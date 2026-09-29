İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem ve gözlemcilerin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli, 'mobbing' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Resmi Belgede Sahtecilik' soruşturması kapsamında, bir mağdurun ifadesi üzerine şüpheliler hakkında ‘mobbing’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan açık kaynak çalışmaları, MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki-tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitlerine istinaden, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirildi. 7 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif’in gözaltına alındığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLERE YÖNELİK SUÇLAMALAR

Operasyon kapsamında şüphelilerin; objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bıraktıkları, görev vermedikleri veya sistematik bir şekilde doladıkları, bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları, puanlama ve atama süreçlerine müdahale ettikleri, 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem/gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Rivada gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale ettikleri ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia edildi.

BAKAN GÜRLEK: TEMİZ FUTBOL MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEĞİZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbol, vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz, bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir.

Bu çerçevede; hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada; müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir.

Operasyon kapsamında; Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı F.G., TFF MHK Başkan Vekili A.Ş., MHK Üyesi S.Ş., eski MHK Üyesi Y.Y., Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı F.K. ile A.S. ve E.K.’nın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmış; ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir.

Sporseverlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonda görev alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz."