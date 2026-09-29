İzmir'in Dikili ilçesinde edinilen bilgiye göre, 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan motosiklet içerik üreticisi Cumhur Kahraman (46) idaresindeki motosiklete bir TIR çarptı.

MOTOSİKLETTEN SAVRULDU AĞIR YARALANDI

İHA'daki habere göre çarpışmanın şiddetiyle savrularak ağır yaralanan Kahraman’ı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kahraman, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

EĞİTİCİ VİDEOLAR PAYLAŞIYORDU

Motosiklet camiasında sevilen ve tanınan bir isim olan Cumhur Kahraman, sosyal mecralarda özellikle motosiklet sürüşü, trafik kuralları ve yol güvenliği üzerine hazırladığı eğitici ve bilgilendirici videolarla dikkat çekiyordu.

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MOTOSİKLET CAMİASINI YASA BOĞDU

YouTube platformunda "Motovlogcu Dayı" adıyla yürüttüğü kanalında, binin üzerinde içerik üreten Kahraman’ın, 41 bin 500 abonesi ve 35 milyonun üzerinde izlenmesi bulunuyordu.

Acı haberin ardından sosyal medyada binlerce takipçisi ve motosiklet tutkunu taziye mesajları paylaştı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.