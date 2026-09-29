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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fenomen motorcu Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti

        Fenomen motorcu Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti

        Sosyal medyada, 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan motosiklet içerik üreticisi 46 yaşındaki Cumhur Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından sosyal medyada binlerce takipçisi ve motosiklet tutkunu taziye mesajları paylaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 10:03 Güncelleme:
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        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti

        İzmir'in Dikili ilçesinde edinilen bilgiye göre, 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan motosiklet içerik üreticisi Cumhur Kahraman (46) idaresindeki motosiklete bir TIR çarptı.

        MOTOSİKLETTEN SAVRULDU AĞIR YARALANDI

        İHA'daki habere göre çarpışmanın şiddetiyle savrularak ağır yaralanan Kahraman’ı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kahraman, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

        EĞİTİCİ VİDEOLAR PAYLAŞIYORDU

        Motosiklet camiasında sevilen ve tanınan bir isim olan Cumhur Kahraman, sosyal mecralarda özellikle motosiklet sürüşü, trafik kuralları ve yol güvenliği üzerine hazırladığı eğitici ve bilgilendirici videolarla dikkat çekiyordu.

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        MOTOSİKLET CAMİASINI YASA BOĞDU

        YouTube platformunda "Motovlogcu Dayı" adıyla yürüttüğü kanalında, binin üzerinde içerik üreten Kahraman’ın, 41 bin 500 abonesi ve 35 milyonun üzerinde izlenmesi bulunuyordu.

        Acı haberin ardından sosyal medyada binlerce takipçisi ve motosiklet tutkunu taziye mesajları paylaştı.

        Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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