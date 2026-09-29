Akülü sandalyesiyle alevler içinde kaldı
Elazığ'da, kor halindeki ateşin yakınından geçtiği sırada tekerlekli sandalyesi tutuşan bedensel engelli 52 yaşındaki Mustafa Gürsul, hayatını kaybetti. Ailesi, eve tek başına dönen çoban köpeğinin peşinden giderek Gürsul'un cansız bedenini buldu
Elazığ'da acı olay, Baskil ilçesi Deliktaş köyünde yaşandı. Bedensel engelli Mustafa Gürsul (52), akülü tekerlekli sandalyesiyle önceki gün evine dönerken yol kenarındaki çalı ve kuru ağaç dallarının yakılması sonucu kor haline gelen ateşi fark edemedi.
AKÜLÜ SANDALYESİ TUTUŞTU
AA'daki habere göre Gürsul, yaklaşık bir yıl önce alınan akülü sandalyesinin tutuşması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
ÇOBAN KÖPEĞİ EVE YALNIZ DÖNDÜ
Gürsul'un yanında bulunan çoban köpeğinin eve tek başına dönmesi üzerine ailesi şüphelendi. Havlayan köpeğin peşinden giden aile fertleri Gürsul'un cansız bedeniyle karşılaştı.
CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürülen Gürsul’un cenazesi otopsinin ardından dün ailesine teslim edildi.
GÖZYAŞLARIYLA VEDA
Gürsul'un cenazesi köydeki camide kılınan namazın ardından gözyaşları içinde mezarlıkta toprağa verildi.