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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir kişi hayatını kaybetmişti! İETT şoförüne 30 yıl hapis

        Bir kişi hayatını kaybetmişti! İETT şoförüne 30 yıl hapis

        İstanbul'da, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasına ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık otobüs şoförü Hüseyin Gezer'in 'olası kastla kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 30 yıl hapis ceza verilmesine karar verdi. Motosiklet sürücüsü Kerim Polat ise 'ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 08:20 Güncelleme:
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        Bir kişi hayatını kaybetmişti! İETT şoförüne 30 yıl hapis

        İstanbul'da kaza, 15 Ekim 2025 tarihinde saat 14.25 sıralarında, Çekmeköy'deki Mehmet Akif Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi.

        YOL VERME KAVGASI YAŞANDI

        DHA'daki habere göre İETT otobüsünün şoförü Hüseyin Gezer, motosiklet sürücüsü Kerim Polat ile trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

        İETT OTOBÜSÜYLE DURAĞA GİRDİ

        Otobüs şoförü, aracı motosiklet sürücüsünün üzerine sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce tıp merkezinin önündeki 3 araca, ardından yolcuların beklediği Çamlık durağına girdi.

        BİR KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

        Kazada otobüsün altında kalan Deniz Şengül yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

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        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Kazaya ilişkin Anadolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Gezer, müşteki Taner Zorlu, müşteki avukatı Faruk Keleş ve sanık avukatları katıldı.

        OTOBÜS ŞOFÖRÜNE 30 YIL HAPİS CEZASI

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, İETT otobüsü şoförü Hüseyin Gezer'i, maktul Deniz Şengül'e yönelik ‘olası kastla kasten öldürme’ suçundan 20 yıl, motosiklet sürücüsü sanık Kerim Polat'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 10 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezasına hükmetti.

        Motosiklet sürücüsü Kerim Polat ise ‘ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması’ suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Kerim Polat hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına, Hüseyin Gezer'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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