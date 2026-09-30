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        Haberler Gündem Fon soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi

        Fon soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, savcılık işlemleri sonrası 3 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi, 15 şüphelinin ise emniyetteki süreçlerinin devam ettiği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 18:24 Güncelleme:
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        Fon soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında yürütülen fon soruşturmasında adli süreç ve operasyonlar derinleşerek devam ediyor.Soruşturmanın son aşamasında emniyetteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli daha adliyeye sevk edilirken, kalan 15 şüphelinin emniyetteki ifade ve işlemleri sürüyor.

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        6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki sorgu süreçleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin kimlikleri belli oldu:

        1. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin ÖZEL 

        2. Tera Yatırım / Portföy CEO'su Emir Münür SARPYENER 

        3. Yerli Adriana Lima olarak tabir edilen Fatmagül LAFÇI 

        4. Bolkan BEKÇİ 

        5. Hasan DÖRTKARDEŞ 

        6. İbrahim Halil RAT 

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        Gözaltında bulunan 15 şüphelinin ise emniyetteki sorgu ve evrak ikmal süreçlerinin devam ettiği, ifade işlemlerinin ardından sırayla adliyeye sevk edildi.

        3 TUTUKLAMA TALEBİ

        Adliyeye sevk edilen bir kısım şüphelinin savcılık ifade işlemleri tamamlandı. Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiler. KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'nin tutuklanan sahibi Kerem Lafçı 'nın eşi Fatmagül Lafçı ise adli kontrol talebiyle sevk edildi. 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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