Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü

        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Artvin'in Şavşat ilçesinde, 30 yıldır kendisinden haber alınamayın Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiğini ve eşinin tutuklandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 08:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artvin’in Şavşat ilçesinde yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

        "NİGAR BİLGİN 30 YILDIR KAYIPTI"

        JASAT ekiplerimizin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu cinayet aydınlatıldı ve zanlılar adalete teslim edildi.

        Nigar Bilgin’in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine yapılan mahallî tahkikatta, yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, hakkında resmî bir kayıp başvurusunun bulunmadığı ve hiçbir dijital ayak izine rastlanmadığı belirlendi.

        "EŞİ 20 YILDIR MAĞARADA YAŞIYORDU"

        Görüşmelerde ise resmî nikâhlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldı. Araştırmalarını derinleştiren ekiplerimiz, Z.B.’nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığını tespit etti" ifadelerine yer verdi.

        REKLAM

        "NİGAR'IN KEMİK PARÇALARI BULUNDU"

        Şüphelinin yapılan operasyonla yakalandığını belirten Çiftçi, "Zanlının kardeşlerinin beyanlarının ardından harekete geçen İlçe Jandarma ve JASAT ekiplerimiz, Z.B.’yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla gerçekleştirilen yer gösterme işleminde, Nigar Bilgin’e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.

        KATİL KOCA TUTUKLANDI

        Katil zanlısı eş Z.B. tutuklandı. Kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı. Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder. JASAT ekiplerimizi, Artvin İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm jandarma personelimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ARTVİN
        #artvin haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        Fon soruşturmasında denetim süreci başladı
        Fon soruşturmasında denetim süreci başladı
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına bekleniyor
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına bekleniyor
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Katar'dan Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        Katar'dan Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        'Tık' uğruna 'öldürdüler'
        'Tık' uğruna 'öldürdüler'
        İşe başlatmama tazminatında flaş karar
        İşe başlatmama tazminatında flaş karar
        2 çocuk annesini iş yerinde öldürdü! "Büyü" cinayeti
        2 çocuk annesini iş yerinde öldürdü! "Büyü" cinayeti
        Trump: İran sonunda pes edecek
        Trump: İran sonunda pes edecek
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında