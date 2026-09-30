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        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi

        Times Higher Education 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye 124 üniversiteyle dünya üçüncüsü oldu. Dünyada ilk 500'e 4, ilk 1000'e 13 Türk üniversitesi girmeyi başardı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Hedefimiz en az iki devlet ve iki vakıf üniversitemizle ilk 100'de yer almak" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 11:48 Güncelleme:
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        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi

        Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması’nda Türkiye, sıralamaya giren üniversite sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi. Dünya genelinde 118 ülkeden toplam 2297 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada Türkiye’den 124 üniversite yer aldı. Geçen yıl 109 üniversiteyle sıralamada temsil edilen Türkiye, bu yıl 15 üniversitenin daha listeye girmesiyle ABD ve Hindistan’ın ardından dünyada üçüncü sıraya çıktı.

        İLK 500'E 4 TÜRK ÜNİVERSİTESİ GİRDİ

        Türkiye’den Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer aldı. Toplam 13 Türk üniversitesi ise ilk 1000’e girdi.

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        Türkiye’den sıralamaya giren üniversiteler arasında en yüksek dereceyi ODTÜ ve Koç Üniversitesi elde etti. İki üniversite de dünya sıralamasında 326-350 bandında yer aldı. Sabancı Üniversitesi 376-400 bandında, Boğaziçi Üniversitesi ise 401-450 bandına girerek dünyanın ilk 500 üniversitesi arasındaki yerini aldı.

        Bilkent Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 651-700 bandında yer alırken, Abdullah Gül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, 801-1000 bandında kendilerine yer bularak ilk 1000’e girmeyi başaran diğer üniversiteler oldu.

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        TÜRKİYE 124 ÜNİVERSİTEYLE DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜNE YÜKSELDİ

        Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin sıralamada 124 üniversiteyle dünya üçüncülüğüne yükselmesinin, Türk yükseköğretiminin uluslararası alandaki görünürlüğünün ve temsil gücünün ulaştığı noktayı göstermesi bakımından önemli olduğunu belirtti.

        Özvar, "Küresel rekabetteki yükselişimiz sürüyor. Türk yükseköğretiminin dünyadaki ağırlığını artırmaya devam edeceğiz. Hedefimiz en az iki devlet ve iki vakıf üniversitemizle ilk 100’de yer almak" ifadelerini kullandı.

        Özvar, "Bir yıl içinde sıralamada yer alan üniversite sayımızın 109’dan 124’e çıkmasını değerli buluyoruz. Bundan sonraki önceliğimiz, bu geniş temsili üniversitelerimizin sıralamalardaki konumlarını daha yukarı taşıyan güçlü bir akademik performansla desteklemektir" dedi.

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        Üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki yerini yalnızca sayısal bir gösterge olarak görmediklerini vurgulayan Özvar, “Üniversitelerimizin bilimsel üretim gücünü, nitelikli araştırma kapasitesini ve dünyaya yaptığı akademik katkıyı sürekli artırmak istiyoruz. Daha fazla üniversitemizin dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

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        #erol özvar
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