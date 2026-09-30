Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Bruce Willis'in son halini kızı paylaştı

        Bruce Willis'in son halini kızı paylaştı

        Hastalığı nedeniyle sinemayı bırakan ve bakıcılarıyla gözlerden uzak bir hayat yaşayan Bruce Willis, kızları tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Kızı Tallulah, aksiyon yıldızının yeni fotoğrafını çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 11:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Son halini kızı paylaştı

        Frontotemporal demansla (bunama) verdiği mücadele devam eden Bruce Willis, kameralardan uzak ve çoğunlukla evinde zaman geçiriyor. Durumu hakkındaki bilgilendirmeleri zaman zaman kızları ya da eşi Emma Heming yapıyor.

        71 yaşındaki aksiyon yıldızının son halini, kızı Tallulah Willis paylaştı. 32 yaşındaki Tallulah, babasının alnından öptüğü fotoğrafı takipçilerine göstererek, "Çok tatlı!" diye yazdı.

        TEŞHİS DEĞİŞTİ

        Bruce Willis, en son Tallulah'ın müzisyen Justin Acee ile 8 Ağustos'taki düğününde görülmüştü. Ünlü oyuncu, fotoğraflarda, yeni evli çiftle birlikte gülümsüyordu.

        Willis, ailesinin kendisine afazi (beynin dil ve konuşmayı kontrol eden bölgelerinde meydana gelen hasar sonucunda konuşma, anlama, okuma ve yazma becerilerinin yitirilmesi veya kısıtlanması durumu) teşhisi konulduğunu açıklamasının ardından 2022'de oyunculuktan emekli oldu. Aile daha sonra 2023'te teşhisin frontotemporal demans olarak değiştirildiğini açıkladı.

        REKLAM

        Bruce Willis'in 63 yaşındaki eski eşi Demi Moore ile 2000'de biten 13 yıllık evliliğinden Rumer (38), Scout (35) ve Tallulah (32) adında üç kızı var. Ünlü oyuncunun 47 yaşındaki şimdiki eşi Emma Heming'den de Mabel (14) ve Evelyn (12) adında iki kızı daha bulunuyor.

        Willis, 2025 yılında, eşi ve kızlarıyla birlikte oturdukları evin biraz ilerisinde ayrı bir eve taşındı.

        Hastalığı ilerleyen Willis, burada 7/24 tam zamanlı bir bakıcı ekibi tarafından destekleniyor.

        Hem eski eşinden kızları hem de şimdiki eşi Emma Heming'den olan iki kızı, ünlü oyuncuyu bakıcılarıyla yaşadığı evde sık sık ziyaret ederek yalnız bırakmıyor.

        REKLAM

        Willis'in eski eşi Demi Moore ile şimdiki eşi Emma Heming de çok iyi anlaşıyor ve aile sık sık tüm çocuklarıyla bir araya geliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bruce Willis
        #Tallulah Willis
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Güllü davası, yarın başlıyor!
        Güllü davası, yarın başlıyor!
        Sabancı Holding 'Dünyanın En İyi 25 İşvereni' arasında
        Sabancı Holding 'Dünyanın En İyi 25 İşvereni' arasında
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Son halini kızı paylaştı
        Son halini kızı paylaştı
        Gaziantep'teki faciada can kaybı 8'e yükseldi!
        Gaziantep'teki faciada can kaybı 8'e yükseldi!
        Icardi'den dikkat çeken paylaşım!
        Icardi'den dikkat çeken paylaşım!
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Yağışlı hava ne kadar sürecek? Pastırma yazı ne zaman gelecek?
        Yağışlı hava ne kadar sürecek? Pastırma yazı ne zaman gelecek?
        Kayıplar mercek altında!
        Kayıplar mercek altında!
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        'Tık' uğruna 'öldürdüler'
        'Tık' uğruna 'öldürdüler'
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade