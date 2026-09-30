Frontotemporal demansla (bunama) verdiği mücadele devam eden Bruce Willis, kameralardan uzak ve çoğunlukla evinde zaman geçiriyor. Durumu hakkındaki bilgilendirmeleri zaman zaman kızları ya da eşi Emma Heming yapıyor.

71 yaşındaki aksiyon yıldızının son halini, kızı Tallulah Willis paylaştı. 32 yaşındaki Tallulah, babasının alnından öptüğü fotoğrafı takipçilerine göstererek, "Çok tatlı!" diye yazdı.

TEŞHİS DEĞİŞTİ

Bruce Willis, en son Tallulah'ın müzisyen Justin Acee ile 8 Ağustos'taki düğününde görülmüştü. Ünlü oyuncu, fotoğraflarda, yeni evli çiftle birlikte gülümsüyordu.

Willis, ailesinin kendisine afazi (beynin dil ve konuşmayı kontrol eden bölgelerinde meydana gelen hasar sonucunda konuşma, anlama, okuma ve yazma becerilerinin yitirilmesi veya kısıtlanması durumu) teşhisi konulduğunu açıklamasının ardından 2022'de oyunculuktan emekli oldu. Aile daha sonra 2023'te teşhisin frontotemporal demans olarak değiştirildiğini açıkladı.

REKLAM

Bruce Willis'in 63 yaşındaki eski eşi Demi Moore ile 2000'de biten 13 yıllık evliliğinden Rumer (38), Scout (35) ve Tallulah (32) adında üç kızı var. Ünlü oyuncunun 47 yaşındaki şimdiki eşi Emma Heming'den de Mabel (14) ve Evelyn (12) adında iki kızı daha bulunuyor.

Willis, 2025 yılında, eşi ve kızlarıyla birlikte oturdukları evin biraz ilerisinde ayrı bir eve taşındı.

Hastalığı ilerleyen Willis, burada 7/24 tam zamanlı bir bakıcı ekibi tarafından destekleniyor.

Hem eski eşinden kızları hem de şimdiki eşi Emma Heming'den olan iki kızı, ünlü oyuncuyu bakıcılarıyla yaşadığı evde sık sık ziyaret ederek yalnız bırakmıyor.

REKLAM

Willis'in eski eşi Demi Moore ile şimdiki eşi Emma Heming de çok iyi anlaşıyor ve aile sık sık tüm çocuklarıyla bir araya geliyor.