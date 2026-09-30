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        Galatasaray'da kayıplar mercek altında

        Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Galatasaray, saha içinde yaşanan performans düşüklüğüne çözüm bulmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk bu doğrultuda ekibiyle birlikte detaylı bir analiz çalışması başlattı.

        Giriş: 30 Eylül 2026 - 10:48 Güncelleme:
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        Kayıplar mercek altında!

        Milli araya öncesi liderliği kaptıran Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, takımın ilk periyotta yaşadığı puan kayıplarına odaklandı.

        Sporting CP ve Trabzonspor deplasmanlarında alınan yenilgileri aklından çıkaramayan başarılı teknik adam, ekibiyle birlikte kapsamlı bir analiz çalışması başlattı.

        Okan Buruk'un, söz konusu maçlardaki savunma zaaflarını ve hücumdaki eksiklikleri tek tek incelediği öğrenildi.

        SPORTING VE TRABZONSPOR MAÇLARI MASAYA YATIRILDI

        Sezonun hemen başındaki üst üste gidilen iki zorlu deplasmanda alınan kayıplar masaya yatırıldı.

        Alınan yenilgilerdeki konsantrasyon sorunu, rakibi karşılamadaki aksaklıklar ve bireysel formsuzluklar da Buruk'un merceği altında.

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        Milli aranın ardından oldukça yoğun ve zorlu bir fikstüre giriş yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, hem lige hem de Avrupa’ya güçlü bir dönüş yapmayı hedefliyor.

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        #galatasaray
        #süper lig
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