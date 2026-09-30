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        Korkunç bilanço! Gaziantep'teki faciada can kaybı 8'e yükseldi!

        Gaziantep'te otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada can kaybı 8'e yükseldi. Olayda, ağır yaralanan 3 yaşındaki Kerem Gökşen de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 10:59 Güncelleme:
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        Gaziantep'teki faciada can kaybı 8'e yükseldi!

        Gaziantep'te otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki Kerem Gökşen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi.

        İHA'nın haberine göre kaza, 27 Eylül Pazar günü akşam saat 18.06 sıralarında Gaziantep-Nurdağı kara yolu Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, Hatay-Gaziantep arasında sefer yapan yolcu otobüsü ile Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir halinde olan otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 3 yaşındaki çocuk ile otobüste bulunan 15 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin otobüsün şeridine geçerek, kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.

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        3 YAŞINDAKİ KEREM HAYATA TUTUNAMADI

        Feci kazada otomobilde bulunan ve ağır yaralanan 3 yaşındaki Kerem Gökşen de tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı kazada hayatını kaybeden Senem Gökşen'in (44) oğlu, 1 yaşındaki Atakan Gökşen’in ise ağabeyi olan Kerem Gökşen'in cenazesi, defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi. Küçük Kerem’in Hatay Aşağıoba Mahallesi’nde annesi ve ağabeyinin yanına defnedileceği öğrenildi.

        CAN KAYBI 8'E YÜKSELDİ

        Küçük çocuğun hayatını kaybetmesiyle feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi. Kazada, otomobilde bulunan Gülistan Özdemir (46), Nisanur Özdemir (23), Zeynep Alin Özdemir (6), Senem Gökşen (44), Atakan Gökşen (1), Fatma Balık (73) ve Gülhan Yaman (47) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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