İstanbul Bahçelievler'de, 3 Nisan 2026 tarihinde, 3 çocuk annesi Yonca Kölge'nin (28) bir otel odasında, eski eşi Salih Birinci (30) tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

OTELE ESKİ EŞİYLE GELDİ TEK AYRILDI

İHA'daki habere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Yonca Kölge 'maktul', Salih Birinci ise 'sanık' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, sanık Birinci'nin otele Kölge ile beraber girdiği, ancak tek başına ayrıldığı belirtildi.

CİNAYETİN ARDINDAN İNŞAATTA YAKALANDI

Sanık Birinci'nin, olay sonrası polis ekiplerince Arnavutköy'de bir inşaatta yakalandığının kaydedildiği iddianamede, sanığın bir başka suçtan hükümlü olduğu, cezaevinden 26 Mart tarihinde izinli olduğu anlatıldı. Öte yandan iddianamede, sanığın ifadesi de yer aldı.

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"SÜREKLİ ÇALAN TELEFONU CAMDAN ATTIM"

Sanık ifadesinde, "Olay günü maktul beni aradı, bunun üzerine buluştuk. Yurtta olan çocuklarımızı ziyarete gittik. Daha sonra alkol satın alarak otele geçtik. Birlikteyken, telefonun sürekli çalmasından rahatsız oldum ve Yonca'nın elinden telefonunu alıp camdan attım.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE OLDU"

Bunun üzerine Yonca, bıçak çıkararak, 'Bırak beni gideceğim, yoksa seni bıçaklarım' dedi. O sırada ben de bir bıçak alıp, rastgele savurdum. Olay, alkolün etkisiyle meydana geldi" diye konuştu.

AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

İddianamede, maktule yapılan ölü muayene raporunda, vücudunda 22 kesici, delici alet yaralanması tespit edildiği bilgisi de yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, sanık Salih Birinci'nin 'kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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Hazırlanan iddianame, Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.