Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.218,90 %-0,58
        DOLAR 49,0179 %0,08
        EURO 55,6805 %0,16
        GRAM ALTIN 6.611,93 %0,38
        BITCOIN 83.035,00 %-0,67
        FAİZ 40,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 96,64 %-0,23
        GBP/TRY 65,0768 %0,35
        EUR/USD 1,1352 %0,09
        BRENT PETROL 96,29 %0,87
        ÇEYREK ALTIN 10.810,54 %0,38
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabancı Holding 'Dünyanın En İyi 25 İşvereni' arasında

        Sabancı Holding 'Dünyanın En İyi 25 İşvereni' arasında

        Dünyanın en saygın medya platformları arasında yer alan Forbes'un, Statista ile birlikte hazırladığı "Dünyanın En İyi İşverenleri– 2026" listesi yayımlandı. 2024 yılında 195, 2025 yılında 51'inci sırada yer aldığı listede bu yıl 28 basamak daha yükselerek 23'üncü sıraya tırmanan Sabancı Holding, küresel ekonomiye yön veren çok sayıda büyük şirketi geride bırakarak "Dünyanın En İyi 25 İşvereni" arasında yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 11:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sabancı Holding 'Dünyanın En İyi 25 İşvereni' arasında

        2024 yılında 195, 2025 yılında 51’inci sırada yer aldığı listede bu yıl 28 basamak daha yükselerek 23’üncü sıraya tırmanan Sabancı Holding, küresel ekonomiye yön veren çok sayıda büyük şirketi geride bırakarak “Dünyanın En İyi 25 İşvereni” arasında yer aldı.

        BU YIL DA TÜRK ŞİRKETLER ARASINDA BİRİNCİ SIRADA

        Dünyanın 52 farklı ülkesinden toplam 900 şirketin yer aldığı listede Türkiye’den 5 şirket yer alırken, Sabancı Holding Türkiye’den listeye giren şirketler arasındaki liderliğini de sürdürdü. Son 9 yıldır aralıksız olarak “Dünyanın En İyi İşverenleri” arasında gösterilen Sabancı Holding, geçtiğimiz yılki listede de Türk şirketler arasında ilk sırada yer almıştı.

        REKLAM

        “HOLDİNGLER” KATEGORİSİNDE DÜNYADA İKİNCİSİ SIRAYA YÜKSELDİ

        Öte yandan listede şirketlerin, faaliyet alanları ve merkezinin bulunduğu ülke ve bölgeler de belirtildi. “Holdingler” kategorisinde listeye toplam 29 şirket dahil edilirken, Sabancı Holding söz konusu kategoride dünyada ikinci sırada yer aldı. Ayrıca Sabancı Holding, Avrupa’dan listeye giren şirketler arasında da yedinci oldu.

        Forbes’un pazar araştırma şirketi Statista ile yürüttüğü araştırma, 50’den fazla ülkeden 300 binin üzerinde çalışanın katılımıyla gerçekleştirildi. Bu yıl yedincisi yayımlanan liste kapsamında şirketler; çalışanların kendi işverenlerini tavsiye etme eğilimleri, çalışanlara sunulan faydalar, yetenek gelişimi, çalışma ortamı ve eğitim fırsatları gibi temel kriterlere göre değerlendirildi.

        REKLAM

        “İKİNCİ YÜZYILIMIZDA DA EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ İNSAN KAYNAĞIMIZ”

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, “Yapay zekânın ve teknolojinin iş yapış biçimlerimizi hızla değiştirdiği bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dünyada şirketlerin geleceğini belirleyecek asıl güç, teknolojiyi nasıl kullanacağını bilen, değişime yön verebilen, hızlanan dünyada sorumlu davranmaktan vazgeçmeyen liderler olacaktır. Sabancı olarak birinci yüzyılımızdaki başarılarımızı insan kaynağımıza borçluyuz. İnsana ve yetenek gelişimine verdiğimiz önem, bizi her zaman pozitif ayrıştırmıştır. Bugün de enerjiden finansa, mobiliteden dijital teknolojiler ve ileri malzemelere uzanan farklı işlerimizde bizi bir arada tutan en güçlü bağ, insanımıza duyduğumuz güvendir. İkinci yüzyılımızda da en büyük gücümüz yine insan kaynağımız ve yeteneklerimiz olacak. Bu nedenle yetenekleri Sabancı’ya kazandırmayı, onların burada kalmak ve gelişmek isteyecekleri bir ortam yaratmayı bir bütün olarak ele alıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın yeni yetkinlikler edinmesini, farklı alanlarda deneyim kazanmasını ve geleceğin Sabancı’sına yön vermesini destekliyoruz. Forbes’un ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ listesinde 23’üncü sıraya yükselmek ve üst üste ikinci kez Türkiye’nin en iyi işvereni olmak, bu yaklaşımımızın çok değerli bir karşılığı” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sabancı Holding
        #sabancı
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        Gaziantep'teki faciada can kaybı 8'e yükseldi!
        Gaziantep'teki faciada can kaybı 8'e yükseldi!
        Son halini kızı paylaştı
        Son halini kızı paylaştı
        Sabancı Holding 'Dünyanın En İyi 25 İşvereni' arasında
        Sabancı Holding 'Dünyanın En İyi 25 İşvereni' arasında
        Icardi'den dikkat çeken paylaşım!
        Icardi'den dikkat çeken paylaşım!
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Kayıplar mercek altında!
        Kayıplar mercek altında!
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        'Tık' uğruna 'öldürdüler'
        'Tık' uğruna 'öldürdüler'
        Yağışlı hava ne kadar sürecek? Pastırma yazı ne zaman gelecek?
        Yağışlı hava ne kadar sürecek? Pastırma yazı ne zaman gelecek?