Meteoroloji'den 15 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 15 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeyi sürdürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, (Amasya ve Tokat dışında) Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara ve Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.