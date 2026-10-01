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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 15 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var

        Meteoroloji'den 15 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 15 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeyi sürdürecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 07:22 Güncelleme:
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        15 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, (Amasya ve Tokat dışında) Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 22°

        Ankara

        Güneşli 18°

        İzmir

        Yağmurlu 25°

        Antalya

        Yağmurlu 25°

        Trabzon

        Yağmurlu 19°

        Bursa

        Güneşli 18°

        Adana

        Yağmurlu 26°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 24°

        Gaziantep

        Sağanak Yağış 22°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 13°

        Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara ve Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        #hava durumu
        #meteoroloji
        #sağanak yağmur
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