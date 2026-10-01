Meteoroloji'den 15 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, (Amasya ve Tokat dışında) Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Parçalı Bulutlu 22° Ankara Güneşli 18° İzmir Yağmurlu 25° Antalya Yağmurlu 25° Trabzon Yağmurlu 19° Bursa Güneşli 18° Adana Yağmurlu 26° Diyarbakır Sağanak Yağış 24° Gaziantep Sağanak Yağış 22° Ağrı Sağanak Yağış 13°

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

REKLAM

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ve Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.