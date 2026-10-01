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        Haberler Ekonomi Borsa Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar

        Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münür Sarpyener, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 08:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar

        Sermaye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması sürüyor.

        Soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de aralarında olduğu 21 kişi gözaltına alındı. 15 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken diğer şüpheliler sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi.

        Şüphelilerden, Erdin Özel, Emir Münür Sarpyener, Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş, İbrahim Halil Rat sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede, Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı.

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