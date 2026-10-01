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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş' yine zirvede

        'Sevdan Bir Ateş' yine zirvede

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 4'üncü bölümü reytinglerde zirvede yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 11:16 Güncelleme:
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        'Sevdan Bir Ateş' yine zirvede

        SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş', heyecan ve duygu dolu 4'üncü bölümüyle ekranlara damga vururken zirveye adını tekrardan yazdırdı.

        İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümü; 20+ABC1’de 10.06 izlenme oranı, 30.82 izlenme payı, Total’de 9.68 izlenme oranı, 31.40 izlenme payı, AB’de ise 8.36 izlenme oranı, 29.17 izlenme payı alarak zirvedeki yerini korudu.

        SOSYAL MEDYA 'SEVDAN BİR ATEŞ'İ KONUŞTU!

        Dizi, ekran başarısının yanı sıra sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. #SevdanBirAteş 4 saat 55 dakika, #Mirza 9 saat 20 dakika, #Hüma 5 saat, #Leyla ve #LeyMir bölüm boyunca TT listesinde yer aldı.

        Leyla ve Hüma’nın yaşam mücadelesi nefesleri keserken, Mirza’nın Hüma’yı kurtarması ve küçük kızın kurtulur kurtulmaz Mirza’nın boynuna sarılması izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Bölümün finalinde Mirza’nın Hüma’nın kendi kızı olabileceğinden şüphelenmesi ise tüm dengeleri değiştirdi.

        4'ÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        4'üncü bölümde; uçurumdan aşağı itilen Leyla’nın hayatta kaldığı ortaya çıkarken Hüma’dan hiçbir iz yoktu. Mirza, Leyla’yı hastaneye yetiştirdikten sonra küçük kızı bulmak için yeniden vadideki arama çalışmalarına katıldı. Kuyuda mahsur kalan Hüma’nın yükselen suya karşı verdiği yaşam mücadelesi gerilimi artırdı.

        Hüma bulundu;

        Arama çalışmalarının sonunda Hüma’nın yeri bulunurken Mirza hiç düşünmeden kuyuya inerek küçük kızı kurtardı. Hüma’nın kurtulur kurtulmaz Mirza’nın boynuna sımsıkı sarılması duygusal anlara sahne olurken, ikili arasında giderek güçlenen bağ dikkat çekti. Yaşananların ardından Mirza, Leyla ve Hüma’yı Kozaklı Konağı’na götürdü.

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        Mirza, Leyla ve Hüma'yı konağa getirdi;

        Ancak bu yakınlaşma uzun sürmedi. Mirza saldırganların izine ulaşırken, Vuslat’ın kurduğu oyun devreye girdi. Adamlar, kendilerini Leyla’nın tuttuğunu ve uçurumdaki saldırının Mirza’nın merhametini kazanmak için hazırlanmış bir plan olduğunu söyledi. Mirza, duydukları karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Konağa dönen Mirza, Leyla’yı kendisini oyuna getirmekle suçlayarak evden kovdu. Leyla’nın Hüma’yı da alıp gideceğini söylemesi üzerine Mirza’nın “Hüma seninle gelmeyecek” sözleri tansiyonu yükseltti. Leyla, Hüma’nın Nasim’in kızı olduğunu söylerken Mirza’nın “Belki benim kızım” diyerek DNA testi yaptıracağını açıklaması bölümün en çarpıcı anlarından biri oldu. Mirza’nın, Hüma kendi kızı çıkarsa Leyla’nın onu bir daha göremeyeceğini söylemesiyle gerilim zirveye ulaştı. Hüma’nın gerçek babası Mirza mı? DNA testinin sonucu ne olacak? Mirza, Leyla’ya kurulan oyunu fark edecek mi? Peş peşe yaşanan gelişmeler, “Sevdan Bir Ateş”in yeni bölümüne dair merakı şimdiden artırdı.

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        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        'SEVDAN BİR ATEŞ'İN 5'İNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        Mirza’nın küçük Hüma’yı annesi Leyla’dan kopararak götürmesi ve Leyla’nın arabanın arkasından feryatlar içinde koşması tanıtıma damga vurdu. Mirza’nın, “Bu test sonucu belli olana kadar Hüma benim yanımda kalacak” sözleri, DNA testinin tüm dengeleri değiştireceğinin sinyalini verirken Destan’ın yaşadığı panik dikkat çekti. Demir parmaklıklar ardındaki Leyla’nın Vuslat’a, “Cehennemi yaşadım ben! Sen beni öyle bir yere gönderdin ki, burası hiçbir şey!” diye haykırması geçmişin karanlık sırlarına dair merakı artırdı. Tanıtımın finalinde Mirza’nın “Ben miyim senin baban?” sorusuna Hüma’nın “Evet” yanıtını vermesi ise yeni bölüm öncesi heyecanı zirveye taşıdı.

        İşte 'Sevdan Bir Ateş'in 5'inci Bölüm Tanıtımı;

        'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #Sevdan Bir Ateş
        #show tv
        #dizi
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