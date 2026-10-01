Haaretz: Netanyahu'nun aksine ordu kaynakları saldırı hazırlığı tespit edilmediğini belirtti

Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu.
Netanyahu, "seçimler öncesinde saldırı tehdidi" bulunduğuna ilişkin açıklamasının ardından dün savunma kurmaylarıyla bir araya gelerek güvenlik toplantısı gerçekleştirmişti.
İsrail Başbakanı, saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken muhalefet partileri ise açıklamayı "siyasi manevra" olarak değerlendirmişti.