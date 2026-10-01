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        Haberler Dünya ABD'de şaşkınlık veren olay: İdam cezası uygulandı, mahkum ölmedi, hastaneye kaldırıldı

        ABD'de şaşkınlık veren olay: İdam cezası uygulandı, mahkum ölmedi, hastaneye kaldırıldı

        ABD'nin Tennessee eyaletinde, okul arkadaşını canice öldüren Christa Pike adlı bir kadına idam cezası verildi. Zehirli iğne yöntemiyle infazı gerçekleşen kadın, iki doz vurulmasına rağmen ölmedi. Christa Pike hastaneye kaldırıldı. Eyalette 200 yıl sonra bir kadına verilen idam cezasının infazı sonuçsuz kalmış oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        İdam cezası uygulandı, mahkum ölmedi

        ABD'nin Tennessee eyaleti, gerçekleştirilemeyen bir idam cezasıyla dünya çapında yankı uyandırdı.

        1996 yılında, 18 yaşındayken o zamanki erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ile birlikte bir iş eğitimi kampında tanıştıkları 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı işkence ederek öldüren Christe Pike, tam 30 yıldır idam edilmeyi bekliyordu.

        Pike ve Shipp'in 'satanizm' motivasyonuyla cinayeti işledikleri biliniyor. Tadarly Shipp cinayeti işlediği gün 17 yaşında olması nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı ve hala yüksek güvenlikli bir cezaevinde tutuluyor.

        Eyalette 200 yılın ardından ilk kez bir kadına idam cezasının infazı uygulanmaya çalışıldı. Pike'a iki doz zehirli iğne vuruldu ancak Pike'ın kalbi atmaya devam etti ve birtakım 'homurtular' çıkardı.

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        İdam mahkumu kadının ölmemesinin ardından yetkililer Pike'ı hastaneye kaldırdı.

        İnfaz kurumu kendini savundu

        Avukatlarının veya eyalet yetkililerinin bundan sonra hangi hukuki yollara başvuracağı henüz net değil.

        Tennessee Ceza İnfaz Kurumu, büyük yankı uyandıran bu idam girişimiyle ilgili yürüttüğü süreci savundu.

        Kurumdan yapılan açıklamada, "Tennessee Ceza İnfaz Kurumu, Başsavcılık Ofisi tarafından onaylanan ve eyaletin yasal, yerleşik idam protokolünün bir parçası olan tüm adımları eksiksiz uygulamıştır" denildi.

        Açıklama, "Protokolde yer alan ölümcül enjeksiyon kimyasalı tutarlı bir şekilde etkili olmuştur ve protokol, bu akşam gerçekleştirilen işlemlerin ötesinde ek prosedürlere izin vermemektedir. Christa Pike, tesis dışındaki bir sağlık merkezine nakledilmiştir" ifadeleriyle sona erdi.

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        "Hala homurdanıyor ve sesler çıkarıyor"

        NBC News'in haberine göre, süreç devam ederken Pike'ın avukatları, "İnfaz görevlilerinin ölümcül enjeksiyon kimyasallarını içeren her iki şırıngayı da zerk etmesine rağmen Pike hâlâ hayatta ve homurdanma sesleri çıkarıyor" yönündeki tanık ifadelerini gerekçe göstererek, infazın durdurulması talebiyle federal mahkemeye başvurdu.

        NBC News'in aktardığına göre infaz girişimine tanıklık eden gazeteciler; Pike'ın homurtu sesleri çıkardığını, yüksek sesle nefes verdiğini, nefes nefese kaldığını ve acıdan şikayet ettiğini, ayrıca ayaklarını o kadar sık ​​hareket ettirdiğini ki üzerindeki örtüleri düşürdüğünü anlattı. Zaman zaman perde kapatıldı ve gazeteciler yalnızca içeriden gelen sesleri duyabildi.

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        Tennessee cezaevi yetkilileri, mayıs ayında cinayetten hüküm giymiş bir adamın infaz girişimini, ölümcül enjeksiyon için uygun bir damar bulunamaması üzerine durdurmuştu.

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        #Tennessee
        #idam cezası
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