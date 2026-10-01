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        Haberler Gündem 3. Sayfa İçerisinde çocuk bulunan otomobili kaçırdı iddiası! Yayaya ve araçlara çarptı!

        İçerisinde çocuk bulunan otomobili kaçırdı iddiası! Yayaya ve araçlara çarptı!

        Tekirdağ'da dehşet anları yaşandı. Kentte kaçırdığı iddia edilen otomobille yayaya çarpan sürücü, kaçarken çevre yolunda 2 araca da çarptı. Sürücü yakalanırken, otomobilde 4 yaşında bir çocuğun bulunduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 10:37 Güncelleme:
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        İçerisinde çocuk bulunan otomobili kaçırdı iddiası!

        Tekirdağ'da kaçırdığı iddia edilen otomobille yayaya çarpan sürücü, kaçarken çevre yolunda 2 otomobile çarptı. Sürücü yakalanırken, otomobilde 4 yaşında bir çocuğun bulunduğu ortaya çıktı. Olayda yaya ve 2 sürücü yaralandı.

        İHA'nın haberine göre olay Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre torunuyla marketten çıkan bir vatandaş, 4 yaşındaki torununu otomobile bindirdiği sırada E.G. tarafından itilerek aracının kaçırıldığını ileri sürdü.

        E.G., otomobille olay yerinden uzaklaştı. İddiaya göre E.G.'nin kullandığı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde bir yayaya çarptı. Kazanın ardından sürücünün aracı durdurmadan yoluna devam ettiği öğrenildi.

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        İhbar üzerine polis ekipleri, kaçtığı belirtilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin takibindeki otomobil, Çevre Yolu'na çıkarak İstanbul istikametinde ilerledi. Otomobil, yolda O.Y. yönetimindeki araç ile Ş.K. yönetimindeki otomobile de çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        3 KİŞİ YARALANDI, ÇOCUK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

        Kazalarda yaralanan yaya ile 2 sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobili kullandığı iddia edilen E.G. ise polis ekiplerince yakalandı. Kaçırıldığı iddia edilen otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından alınarak ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

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