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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Gürlek: Villalar, araçlar hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacak

        Bakan Gürlek: Villalar, araçlar hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacak

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin, "Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 09:41 Güncelleme:
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        El konulan varlıklar yatırımcıların alacakları için kullanılacak

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Gürlek, "Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        #Adalet Bakanı Akın Gürlek
        #fon
        #tmsf
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