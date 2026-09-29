Melis Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına el konulurken, haklarında yakalama kararı çıkarıldı
Giriş: 29 Eylül 2026 - 20:04 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamımda, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına el konuldu. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup Sandal
*Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ